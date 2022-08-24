https://ria.ru/20220824/pozhary-1811849000.html
МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника на пожаре в Рязанской области
МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника на пожаре в Рязанской области - РИА Новости, 24.08.2022
МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника на пожаре в Рязанской области
МЧС России в среду опровергло информацию некоторых СМИ о гибели своего сотрудника при тушении природных пожаров в Рязанской области. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:25
2022-08-24T15:25
2022-08-24T17:37
происшествия
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. МЧС России в среду опровергло информацию некоторых СМИ о гибели своего сотрудника при тушении природных пожаров в Рязанской области."Погибших сотрудников министерства при тушении пожаров в Рязанской области нет", - заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
https://ria.ru/20220824/pozhary-1811811298.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:25 24.08.2022 (обновлено: 17:37 24.08.2022)
МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника на пожаре в Рязанской области
МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника при тушении пожаров в Рязанской области