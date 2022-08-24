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МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника на пожаре в Рязанской области - РИА Новости, 24.08.2022
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МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника на пожаре в Рязанской области
МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника на пожаре в Рязанской области - РИА Новости, 24.08.2022
МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника на пожаре в Рязанской области
МЧС России в среду опровергло информацию некоторых СМИ о гибели своего сотрудника при тушении природных пожаров в Рязанской области. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:25
2022-08-24T17:37
происшествия
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. МЧС России в среду опровергло информацию некоторых СМИ о гибели своего сотрудника при тушении природных пожаров в Рязанской области."Погибших сотрудников министерства при тушении пожаров в Рязанской области нет", - заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:25 24.08.2022 (обновлено: 17:37 24.08.2022)
 
МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника на пожаре в Рязанской области

МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника при тушении пожаров в Рязанской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. МЧС России в среду опровергло информацию некоторых СМИ о гибели своего сотрудника при тушении природных пожаров в Рязанской области.
"Погибших сотрудников министерства при тушении пожаров в Рязанской области нет", - заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
13:31
Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня
 
ПроисшествияРязанская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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