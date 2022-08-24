https://ria.ru/20220824/pozhary-1811849000.html

МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника на пожаре в Рязанской области

МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника на пожаре в Рязанской области - РИА Новости, 24.08.2022

МЧС опровергло информацию о гибели сотрудника на пожаре в Рязанской области

МЧС России в среду опровергло информацию некоторых СМИ о гибели своего сотрудника при тушении природных пожаров в Рязанской области. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:25

2022-08-24T15:25

2022-08-24T17:37

происшествия

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. МЧС России в среду опровергло информацию некоторых СМИ о гибели своего сотрудника при тушении природных пожаров в Рязанской области."Погибших сотрудников министерства при тушении пожаров в Рязанской области нет", - заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

https://ria.ru/20220824/pozhary-1811811298.html

рязанская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)