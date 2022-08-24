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Площадь пожаров в российских заповедниках за год снизилась на 70 процентов - РИА Новости, 24.08.2022
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Площадь пожаров в российских заповедниках за год снизилась на 70 процентов
Площадь пожаров в российских заповедниках за год снизилась на 70 процентов - РИА Новости, 24.08.2022
Площадь пожаров в российских заповедниках за год снизилась на 70 процентов
Совокупная площадь, пройденная огнем в национальных парках и заповедниках России, в этом году на 70% ниже, чем в прошлом, заявил глава Минприроды Александр... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:35
2022-08-24T13:35
происшествия
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Совокупная площадь, пройденная огнем в национальных парках и заповедниках России, в этом году на 70% ниже, чем в прошлом, заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании у президента Владимира Путина."В этом году в наших национальных парках и заповедниках площадь, пройденная огнем, ниже на 70%, чем в прошлом году. Сейчас – 41,6 тысяч гектаров, а было – почти 142 тысячи. Средняя продолжительность пожара – три дня", - заявил Козлов.В ходе совещания он также сообщил, что для каждого нацпарка и заповедника России разработаны нормативы обеспеченности силами для предупреждения и тушения пожаров. Они будут утверждены до 1 декабря.
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происшествия, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды)
Происшествия, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Александр Козлов (глава Минприроды)
13:35 24.08.2022
 
Площадь пожаров в российских заповедниках за год снизилась на 70 процентов

Глава Минприроды Козлов: площадь пожаров в заповедниках за год снизилась на 70 процентов

© Фото : ГУ МЧС по Республике МордовияТушение пожара в Мордовском заповеднике
Тушение пожара в Мордовском заповеднике - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : ГУ МЧС по Республике Мордовия
Тушение пожара в Мордовском заповеднике. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Совокупная площадь, пройденная огнем в национальных парках и заповедниках России, в этом году на 70% ниже, чем в прошлом, заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании у президента Владимира Путина.
"В этом году в наших национальных парках и заповедниках площадь, пройденная огнем, ниже на 70%, чем в прошлом году. Сейчас – 41,6 тысяч гектаров, а было – почти 142 тысячи. Средняя продолжительность пожара – три дня", - заявил Козлов.
В ходе совещания он также сообщил, что для каждого нацпарка и заповедника России разработаны нормативы обеспеченности силами для предупреждения и тушения пожаров. Они будут утверждены до 1 декабря.
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
12:40
Пожары в Рязанской области распространились на заповедники, заявил Путин
 
ПроисшествияРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)
 
 
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