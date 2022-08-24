https://ria.ru/20220824/pozhary-1811812941.html
Площадь пожаров в российских заповедниках за год снизилась на 70 процентов
Площадь пожаров в российских заповедниках за год снизилась на 70 процентов - РИА Новости, 24.08.2022
Площадь пожаров в российских заповедниках за год снизилась на 70 процентов
Совокупная площадь, пройденная огнем в национальных парках и заповедниках России, в этом году на 70% ниже, чем в прошлом, заявил глава Минприроды Александр... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:35
2022-08-24T13:35
2022-08-24T13:35
происшествия
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Совокупная площадь, пройденная огнем в национальных парках и заповедниках России, в этом году на 70% ниже, чем в прошлом, заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании у президента Владимира Путина."В этом году в наших национальных парках и заповедниках площадь, пройденная огнем, ниже на 70%, чем в прошлом году. Сейчас – 41,6 тысяч гектаров, а было – почти 142 тысячи. Средняя продолжительность пожара – три дня", - заявил Козлов.В ходе совещания он также сообщил, что для каждого нацпарка и заповедника России разработаны нормативы обеспеченности силами для предупреждения и тушения пожаров. Они будут утверждены до 1 декабря.
https://ria.ru/20220824/pozhary-1811797006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды)
Происшествия, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Александр Козлов (глава Минприроды)
Площадь пожаров в российских заповедниках за год снизилась на 70 процентов
Глава Минприроды Козлов: площадь пожаров в заповедниках за год снизилась на 70 процентов