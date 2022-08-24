https://ria.ru/20220824/pozhary-1811812941.html

Площадь пожаров в российских заповедниках за год снизилась на 70 процентов

Площадь пожаров в российских заповедниках за год снизилась на 70 процентов - РИА Новости, 24.08.2022

Площадь пожаров в российских заповедниках за год снизилась на 70 процентов

Совокупная площадь, пройденная огнем в национальных парках и заповедниках России, в этом году на 70% ниже, чем в прошлом, заявил глава Минприроды Александр... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:35

2022-08-24T13:35

2022-08-24T13:35

происшествия

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Совокупная площадь, пройденная огнем в национальных парках и заповедниках России, в этом году на 70% ниже, чем в прошлом, заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании у президента Владимира Путина."В этом году в наших национальных парках и заповедниках площадь, пройденная огнем, ниже на 70%, чем в прошлом году. Сейчас – 41,6 тысяч гектаров, а было – почти 142 тысячи. Средняя продолжительность пожара – три дня", - заявил Козлов.В ходе совещания он также сообщил, что для каждого нацпарка и заповедника России разработаны нормативы обеспеченности силами для предупреждения и тушения пожаров. Они будут утверждены до 1 декабря.

https://ria.ru/20220824/pozhary-1811797006.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды)