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Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня - РИА Новости, 24.08.2022
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Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня
Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня - РИА Новости, 24.08.2022
Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшие три дня удастся локализовать лесные пожары в регионах, где с ними сложная ситуация. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:31
2022-08-24T13:52
происшествия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшие три дня удастся локализовать лесные пожары в регионах, где с ними сложная ситуация."Обратил внимание на то, что многие из участников совещания сказали, что в ближайшие два-три дня пожары на территориях, о которых мы сегодня говорили, могут быть локализованы. Надеюсь, так и будет", - заявил Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.Президент РФ добавил, что "ситуация сложна на территориях, в реальной жизни все сложнее, чем в наших планах и на бумагах"."Но мы всегда справлялись с этим. Надеюсь, что справимся и сейчас", - резюмировал он.
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происшествия, россия, владимир путин
Происшествия, Россия, Владимир Путин
13:31 24.08.2022 (обновлено: 13:52 24.08.2022)
 
Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня

Президент Путин выразил надежду, что в ближайшие два-три дня пожары в регионах локализуют

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшие три дня удастся локализовать лесные пожары в регионах, где с ними сложная ситуация.
"Обратил внимание на то, что многие из участников совещания сказали, что в ближайшие два-три дня пожары на территориях, о которых мы сегодня говорили, могут быть локализованы. Надеюсь, так и будет", - заявил Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
Президент РФ добавил, что "ситуация сложна на территориях, в реальной жизни все сложнее, чем в наших планах и на бумагах".
"Но мы всегда справлялись с этим. Надеюсь, что справимся и сейчас", - резюмировал он.
Пожар в лесном массиве в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
13:24
В России с начала года сгорело более трех миллионов гектаров лесов
 
ПроисшествияРоссияВладимир Путин
 
 
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