https://ria.ru/20220824/pozhary-1811811298.html

Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня

Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня - РИА Новости, 24.08.2022

Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшие три дня удастся локализовать лесные пожары в регионах, где с ними сложная ситуация. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:31

2022-08-24T13:31

2022-08-24T13:52

происшествия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшие три дня удастся локализовать лесные пожары в регионах, где с ними сложная ситуация."Обратил внимание на то, что многие из участников совещания сказали, что в ближайшие два-три дня пожары на территориях, о которых мы сегодня говорили, могут быть локализованы. Надеюсь, так и будет", - заявил Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.Президент РФ добавил, что "ситуация сложна на территориях, в реальной жизни все сложнее, чем в наших планах и на бумагах"."Но мы всегда справлялись с этим. Надеюсь, что справимся и сейчас", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220824/pozhary-1811808535.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, владимир путин