https://ria.ru/20220824/pozhary-1811811298.html
Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня
Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня - РИА Новости, 24.08.2022
Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшие три дня удастся локализовать лесные пожары в регионах, где с ними сложная ситуация. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:31
2022-08-24T13:31
2022-08-24T13:52
происшествия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшие три дня удастся локализовать лесные пожары в регионах, где с ними сложная ситуация."Обратил внимание на то, что многие из участников совещания сказали, что в ближайшие два-три дня пожары на территориях, о которых мы сегодня говорили, могут быть локализованы. Надеюсь, так и будет", - заявил Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.Президент РФ добавил, что "ситуация сложна на территориях, в реальной жизни все сложнее, чем в наших планах и на бумагах"."Но мы всегда справлялись с этим. Надеюсь, что справимся и сейчас", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220824/pozhary-1811808535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, владимир путин
Происшествия, Россия, Владимир Путин
13:31 24.08.2022 (обновлено: 13:52 24.08.2022)
Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие три дня
Президент Путин выразил надежду, что в ближайшие два-три дня пожары в регионах локализуют
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду
, что в ближайшие три дня удастся локализовать лесные пожары в регионах, где с ними сложная ситуация.
"Обратил внимание на то, что многие из участников совещания сказали, что в ближайшие два-три дня пожары на территориях, о которых мы сегодня говорили, могут быть локализованы. Надеюсь, так и будет", - заявил Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
Президент РФ добавил, что "ситуация сложна на территориях, в реальной жизни все сложнее, чем в наших планах и на бумагах".
"Но мы всегда справлялись с этим. Надеюсь, что справимся и сейчас", - резюмировал он.