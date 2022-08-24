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В России с начала года сгорело более трех миллионов гектаров лесов
В России с начала года сгорело более трех миллионов гектаров лесов - РИА Новости, 24.08.2022
В России с начала года сгорело более трех миллионов гектаров лесов
Более 10 тысяч лесных пожаров произошло в России с начала пожароопасного сезона, пройденная огнем площадь - свыше трех миллионов гектаров, сообщил глава МЧС... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:24
2022-08-24T13:24
2022-08-24T13:24
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 10 тысяч лесных пожаров произошло в России с начала пожароопасного сезона, пройденная огнем площадь - свыше трех миллионов гектаров, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам ликвидации природных пожаров в субъектах России."Всего с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории РФ возникло более 10 тысяч очагов лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет свыше трех миллионов гектаров. Хочу отметить, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года при незначительном снижении количества очагов пожаров отмечается существенное сокращение их площадей", - сказал министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков, александр куренков (мчс)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков, Александр Куренков (МЧС)
В России с начала года сгорело более трех миллионов гектаров лесов
Глава МЧС Куренков: в России с начала года сгорело более трех миллионов гектаров лесов