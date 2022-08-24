https://ria.ru/20220824/pozhary-1811808535.html

В России с начала года сгорело более трех миллионов гектаров лесов

В России с начала года сгорело более трех миллионов гектаров лесов - РИА Новости, 24.08.2022

В России с начала года сгорело более трех миллионов гектаров лесов

Более 10 тысяч лесных пожаров произошло в России с начала пожароопасного сезона, пройденная огнем площадь - свыше трех миллионов гектаров, сообщил глава МЧС... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:24

2022-08-24T13:24

2022-08-24T13:24

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 10 тысяч лесных пожаров произошло в России с начала пожароопасного сезона, пройденная огнем площадь - свыше трех миллионов гектаров, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам ликвидации природных пожаров в субъектах России."Всего с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории РФ возникло более 10 тысяч очагов лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет свыше трех миллионов гектаров. Хочу отметить, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года при незначительном снижении количества очагов пожаров отмечается существенное сокращение их площадей", - сказал министр.

https://ria.ru/20220824/pozhary-1811797006.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков, александр куренков (мчс)