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Пожары в Рязанской области распространились на заповедники, заявил Путин

Пожары в Рязанской области распространились на заповедники, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2022

Пожары в Рязанской области распространились на заповедники, заявил Путин

Пожары в Рязанской области распространились на особо охраняемые территории - на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда, заявил... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:40

2022-08-24T12:40

2022-08-24T13:24

происшествия

рязанская область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пожары в Рязанской области распространились на особо охраняемые территории - на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда, заявил президент России Владимир Путин."Отмечу, что в Рязанской области горят не только земли лесного фонда, ответственность за которые лежит на субъекте федерации. Пожары распространились на две особо охраняемые природные территории - заповедник Окский и Мещерский. На два заповедника", - сказал Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.По словам президента, нужно наладить совместную работу по предотвращению и ликвидации пожаров как на региональном, так и на федеральном уровне.

рязанская область

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, россия, владимир путин