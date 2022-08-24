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Путин: площадь лесных пожаров в 2022 году в три раза меньше, чем в прошлом
Путин: площадь лесных пожаров в 2022 году в три раза меньше, чем в прошлом - РИА Новости, 24.08.2022
Путин: площадь лесных пожаров в 2022 году в три раза меньше, чем в прошлом
Общая площадь лесных пожаров в России в этом году почти в три раза меньше, чем в прошлом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:11
2022-08-24T12:11
2022-08-24T12:29
россия
происшествия
рязанская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Общая площадь лесных пожаров в России в этом году почти в три раза меньше, чем в прошлом, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом по стране на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем в прошлом году - в 2,8 раза. Между тем из-за аномальных погодных условий в ряде регионов европейской части страны сегодня ситуация сложная, прежде всего речь идет о природных пожарах в Рязанской области", - сказал Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.По его словам, в Рязанской области из-за сильного ветра пожары, к сожалению, продолжают распространятся, их очаги в нескольких районах находятся в пяти километровой зоне от населенных пунктов.
https://ria.ru/20220824/pozhary-1811790469.html
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россия, происшествия, рязанская область
Россия, Происшествия, Рязанская область
12:11 24.08.2022 (обновлено: 12:29 24.08.2022)
Путин: площадь лесных пожаров в 2022 году в три раза меньше, чем в прошлом
Путин: площадь лесных пожаров в России в этом году почти в три раза меньше, чем в прошлом