https://ria.ru/20220824/pozhary-1811786725.html

Путин: площадь лесных пожаров в 2022 году в три раза меньше, чем в прошлом

Путин: площадь лесных пожаров в 2022 году в три раза меньше, чем в прошлом - РИА Новости, 24.08.2022

Путин: площадь лесных пожаров в 2022 году в три раза меньше, чем в прошлом

Общая площадь лесных пожаров в России в этом году почти в три раза меньше, чем в прошлом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:11

2022-08-24T12:11

2022-08-24T12:29

россия

происшествия

рязанская область

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Общая площадь лесных пожаров в России в этом году почти в три раза меньше, чем в прошлом, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом по стране на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем в прошлом году - в 2,8 раза. Между тем из-за аномальных погодных условий в ряде регионов европейской части страны сегодня ситуация сложная, прежде всего речь идет о природных пожарах в Рязанской области", - сказал Путин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.По его словам, в Рязанской области из-за сильного ветра пожары, к сожалению, продолжают распространятся, их очаги в нескольких районах находятся в пяти километровой зоне от населенных пунктов.

https://ria.ru/20220824/pozhary-1811790469.html

россия

рязанская область

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россия, происшествия, рязанская область