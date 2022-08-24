12:10 24.08.2022 (обновлено: 13:24 24.08.2022)
Путин: борьба с лесными пожарами на европейском континенте идет сложно
Президент Путин: борьба с лесными пожарами требует привлечения масштабных ресурсов
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Борьба с лесными пожарами по всему континенту идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов, заявил президент России Владимир Путин.
"Борьба с ними (лесными пожарами), учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек и других факторов, практически по всему континенту идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов", - сказал Путин на совещании по лесным пожарам.
Президент отметил, что не обошло стороной это природное бедствие и Россию.
"Мы регулярно уделяем внимание проблеме лесных пожаров, приняли здесь системные решения, необходимые поручения даны, соответствующие средства выделены. Мы и в начале опасного пожарного сезона встречались и выделяли эти решения в мае текущего года, утверждены показатели кардинального сокращения количества и площади лесных пожаров", - добавил он.