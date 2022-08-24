https://ria.ru/20220824/pozhary-1811786574.html

Путин: борьба с лесными пожарами на европейском континенте идет сложно

Путин: борьба с лесными пожарами на европейском континенте идет сложно - РИА Новости, 24.08.2022

Путин: борьба с лесными пожарами на европейском континенте идет сложно

Борьба с лесными пожарами по всему континенту идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:10

2022-08-24T12:10

2022-08-24T13:24

происшествия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Борьба с лесными пожарами по всему континенту идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что не обошло стороной это природное бедствие и Россию."Мы регулярно уделяем внимание проблеме лесных пожаров, приняли здесь системные решения, необходимые поручения даны, соответствующие средства выделены. Мы и в начале опасного пожарного сезона встречались и выделяли эти решения в мае текущего года, утверждены показатели кардинального сокращения количества и площади лесных пожаров", - добавил он.

https://ria.ru/20220727/pogoda-1805151074.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, владимир путин