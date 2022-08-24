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Путин: борьба с лесными пожарами на европейском континенте идет сложно - РИА Новости, 24.08.2022
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Путин: борьба с лесными пожарами на европейском континенте идет сложно
Путин: борьба с лесными пожарами на европейском континенте идет сложно - РИА Новости, 24.08.2022
Путин: борьба с лесными пожарами на европейском континенте идет сложно
Борьба с лесными пожарами по всему континенту идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:10
2022-08-24T13:24
происшествия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Борьба с лесными пожарами по всему континенту идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что не обошло стороной это природное бедствие и Россию."Мы регулярно уделяем внимание проблеме лесных пожаров, приняли здесь системные решения, необходимые поручения даны, соответствующие средства выделены. Мы и в начале опасного пожарного сезона встречались и выделяли эти решения в мае текущего года, утверждены показатели кардинального сокращения количества и площади лесных пожаров", - добавил он.
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происшествия, россия, владимир путин
Происшествия, Россия, Владимир Путин
12:10 24.08.2022 (обновлено: 13:24 24.08.2022)
 
Путин: борьба с лесными пожарами на европейском континенте идет сложно

Президент Путин: борьба с лесными пожарами требует привлечения масштабных ресурсов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Борьба с лесными пожарами по всему континенту идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов, заявил президент России Владимир Путин.
"Борьба с ними (лесными пожарами), учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек и других факторов, практически по всему континенту идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов", - сказал Путин на совещании по лесным пожарам.
Президент отметил, что не обошло стороной это природное бедствие и Россию.
"Мы регулярно уделяем внимание проблеме лесных пожаров, приняли здесь системные решения, необходимые поручения даны, соответствующие средства выделены. Мы и в начале опасного пожарного сезона встречались и выделяли эти решения в мае текущего года, утверждены показатели кардинального сокращения количества и площади лесных пожаров", - добавил он.
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