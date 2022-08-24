https://ria.ru/20220824/pozhar-1811850425.html
В Геленджике загорелся лес
В Геленджике загорелся лес - РИА Новости, 24.08.2022
В Геленджике загорелся лес
Лесной пожар возник в среду на территории Геленджика на Кубани в районе села Марьина Роща, огонь охватил 0,8 гектара, сообщили в учреждении "Краевой... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:27
2022-08-24T15:27
2022-08-24T15:29
происшествия
геленджик
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Лесной пожар возник в среду на территории Геленджика на Кубани в районе села Марьина Роща, огонь охватил 0,8 гектара, сообщили в учреждении "Краевой лесопожарный центр".В 13.33 поступило сообщение о задымлении со стороны леса в районе села Марьина Роща. Лесопожарная бригада и работники Геленджикского лесничества обнаружили низовой лесной пожар."В 14.03 приступили к тушению на примерной площади 0,8 гектара. На данный момент проводится наращивание сил и средств для скорейшей локализации лесного пожара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220824/pozhary-1811808535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик, краснодарский край
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край
15:27 24.08.2022 (обновлено: 15:29 24.08.2022)
В Геленджике загорелся лес
Лес загорелся в районе села Марьина Роща в Геленджике на площади почти в гектар