https://ria.ru/20220824/pozhar-1811850425.html

В Геленджике загорелся лес

В Геленджике загорелся лес - РИА Новости, 24.08.2022

В Геленджике загорелся лес

Лесной пожар возник в среду на территории Геленджика на Кубани в районе села Марьина Роща, огонь охватил 0,8 гектара, сообщили в учреждении "Краевой... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:27

2022-08-24T15:27

2022-08-24T15:29

происшествия

геленджик

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Лесной пожар возник в среду на территории Геленджика на Кубани в районе села Марьина Роща, огонь охватил 0,8 гектара, сообщили в учреждении "Краевой лесопожарный центр".В 13.33 поступило сообщение о задымлении со стороны леса в районе села Марьина Роща. Лесопожарная бригада и работники Геленджикского лесничества обнаружили низовой лесной пожар."В 14.03 приступили к тушению на примерной площади 0,8 гектара. На данный момент проводится наращивание сил и средств для скорейшей локализации лесного пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220824/pozhary-1811808535.html

геленджик

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, геленджик, краснодарский край