https://ria.ru/20220824/pamyatnik-1811914876.html

МИД предупредил о последствиях сноса памятника освободителям Риги

МИД предупредил о последствиях сноса памятника освободителям Риги - РИА Новости, 24.08.2022

МИД предупредил о последствиях сноса памятника освободителям Риги

Уничтожение памятника воинам-освободителям Риги и Латвии неприемлемо для цивилизованной страны и ведет к дальнейшей деградации отношений Москвы и Риги, заявила... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:54

2022-08-24T17:54

2022-08-24T17:54

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

латвия

рига

россия

мария захарова

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уничтожение памятника воинам-освободителям Риги и Латвии неприемлемо для цивилизованной страны и ведет к дальнейшей деградации отношений Москвы и Риги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Утром среды стало известно, что в латвийской столице возобновили демонтаж памятника Освободителям Риги, была снесена женская скульптура."Уничтожение Памятника воинам Советской Армии – освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны", - приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства. Она напомнила, что делается это вопреки международным обязательствам Латвии и протестам со стороны собственных граждан.Она добавила, что в Риге должны отдавать себе отчет в том, что идея по сносу монумента не сможет уничтожить память о подвиге советских воинов-освободителей и ведет только к дальнейшей "деградации двусторонних отношений".

https://ria.ru/20220824/pamyatnik-1811881499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, латвия, рига, россия, мария захарова