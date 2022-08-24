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МИД предупредил о последствиях сноса памятника освободителям Риги - РИА Новости, 24.08.2022
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МИД предупредил о последствиях сноса памятника освободителям Риги
МИД предупредил о последствиях сноса памятника освободителям Риги - РИА Новости, 24.08.2022
МИД предупредил о последствиях сноса памятника освободителям Риги
Уничтожение памятника воинам-освободителям Риги и Латвии неприемлемо для цивилизованной страны и ведет к дальнейшей деградации отношений Москвы и Риги, заявила... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:54
2022-08-24T17:54
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
латвия
рига
россия
мария захарова
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уничтожение памятника воинам-освободителям Риги и Латвии неприемлемо для цивилизованной страны и ведет к дальнейшей деградации отношений Москвы и Риги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Утром среды стало известно, что в латвийской столице возобновили демонтаж памятника Освободителям Риги, была снесена женская скульптура."Уничтожение Памятника воинам Советской Армии – освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны", - приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства. Она напомнила, что делается это вопреки международным обязательствам Латвии и протестам со стороны собственных граждан.Она добавила, что в Риге должны отдавать себе отчет в том, что идея по сносу монумента не сможет уничтожить память о подвиге советских воинов-освободителей и ведет только к дальнейшей "деградации двусторонних отношений".
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, латвия, рига, россия, мария захарова
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Латвия, Рига, Россия, Мария Захарова
17:54 24.08.2022
 
МИД предупредил о последствиях сноса памятника освободителям Риги

Захарова: снос памятника освободителям Риги ведет к деградации отношений России и Латвии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уничтожение памятника воинам-освободителям Риги и Латвии неприемлемо для цивилизованной страны и ведет к дальнейшей деградации отношений Москвы и Риги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Утром среды стало известно, что в латвийской столице возобновили демонтаж памятника Освободителям Риги, была снесена женская скульптура.
Снос памятника освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
16:36
Скульптура "Мать-Родина" раскололась при сносе памятника освободителям Риги
"Уничтожение Памятника воинам Советской Армии – освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны", - приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства. Она напомнила, что делается это вопреки международным обязательствам Латвии и протестам со стороны собственных граждан.
Она добавила, что в Риге должны отдавать себе отчет в том, что идея по сносу монумента не сможет уничтожить память о подвиге советских воинов-освободителей и ведет только к дальнейшей "деградации двусторонних отношений".
Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении неподалеку от памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге.
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

Рабочий у монумента Освободителям Риги
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

Девушка следит за акцией против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

Сотрудник правоохранительных органов у монумента Освободителям Риги
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

Рабочие устанавливают ограждения у монумента Освободителям Риги
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

Участники акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

Звезда на монументе Освободителям Риги. Рижская дума проголосовала за снос памятника, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреЛатвияРигаРоссияМария Захарова
 
 
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