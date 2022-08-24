https://ria.ru/20220824/pamyatnik-1811881499.html
Скульптура "Мать-Родина" раскололась при сносе памятника освободителям Риги
Скульптура "Мать-Родина" раскололась при сносе памятника освободителям Риги - РИА Новости, 24.08.2022
Скульптура "Мать-Родина" раскололась при сносе памятника освободителям Риги
При сносе памятника освободителям Риги раскололась скульптура "Мать-Родина", свидетельствует видео, опубликованное порталом TVNET. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:36
2022-08-24T16:36
2022-08-24T17:48
в мире
рига
латвия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. При сносе памятника освободителям Риги раскололась скульптура "Мать-Родина", свидетельствует видео, опубликованное порталом TVNET.На кадрах видно, как статуя падает после того, как ее столкнул с постамента гусеничный экскаватор.Демонтаж монумента идет уже второй день — вчера снесли три фигуры советских солдат, сегодня утром — скульптуру Ники. Центральный элемент композиции — обелиск — пока остается на месте.Накануне вечером у ограждения собрались сотни протестующих против сноса, полиция применила силу, чтобы их оттеснить. В результате задержали 14 человек.Памятник освободителям Риги возведен в 1985 году и стал символом всех погибших в боях за столицу Латвии. С начала 1990-х латвийские радикалы пытаются его уничтожить. Правовые основания для демонтажа монумента создал сейм Латвии, который в мае в одностороннем порядке остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Вслед за этим Рижская дума проголосовала за снос.Как заявлял мэр Риги Мартиньш Стакис, памятник освободителям не станут сохранять, а уничтожат, так как Музей оккупации не признал его художественной ценностью. При этом в самом музее утверждали, что не производили оценку памятника, поскольку не имеют на это полномочий.Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста из-за демонтажа памятника. Оно также призвало призвало международные профильные структуры дать оценку неприемлемой ситуации с историко-мемориальным наследием в прибалтийской республике и предупредило, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.
https://ria.ru/20220824/pamyatnik-1811767931.html
https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рига, латвия, россия, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Рига, Латвия, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
16:36 24.08.2022 (обновлено: 17:48 24.08.2022)
Скульптура "Мать-Родина" раскололась при сносе памятника освободителям Риги
Скульптура "Мать-Родина" раскололась при сносе памятника освободителям Риги
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
При сносе памятника освободителям Риги раскололась скульптура "Мать-Родина", свидетельствует видео, опубликованное порталом TVNET
.
На кадрах видно, как статуя падает после того, как ее столкнул с постамента гусеничный экскаватор.
Демонтаж монумента идет уже второй день — вчера снесли три фигуры советских солдат, сегодня утром — скульптуру Ники. Центральный элемент композиции — обелиск — пока остается на месте.
Накануне вечером у ограждения собрались сотни протестующих против сноса, полиция применила силу, чтобы их оттеснить. В результате задержали 14 человек.
Памятник освободителям Риги возведен в 1985 году и стал символом всех погибших в боях за столицу Латвии. С начала 1990-х латвийские радикалы пытаются его уничтожить. Правовые основания для демонтажа монумента создал сейм Латвии, который в мае в одностороннем порядке остановил действие пункта межправсоглашения с Россией
об охране памятников советским воинам. Вслед за этим Рижская дума
проголосовала за снос.
Как заявлял мэр Риги Мартиньш Стакис, памятник освободителям не станут сохранять, а уничтожат, так как Музей оккупации не признал его художественной ценностью. При этом в самом музее утверждали, что не производили оценку памятника, поскольку не имеют на это полномочий.
Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста из-за демонтажа памятника. Оно также призвало призвало международные профильные структуры дать оценку неприемлемой ситуации с историко-мемориальным наследием в прибалтийской республике и предупредило, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.
Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города
1 из 10
Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.
2 из 10
У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.
3 из 10
Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.
4 из 10
Территорию огородили, монумент обнесли забором.
5 из 10
Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.
6 из 10
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.
7 из 10
Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.
8 из 10
Звезда на монументе "Освободителям Риги".
9 из 10
Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.
10 из 10
Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.
1 из 10
Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.
2 из 10
У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.
3 из 10
Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.
4 из 10
Территорию огородили, монумент обнесли забором.
5 из 10
Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.
6 из 10
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.
7 из 10
Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.
8 из 10
Звезда на монументе "Освободителям Риги".
9 из 10
Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.
10 из 10
Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.