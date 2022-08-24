https://ria.ru/20220824/pamyatnik-1811881499.html

Скульптура "Мать-Родина" раскололась при сносе памятника освободителям Риги

Скульптура "Мать-Родина" раскололась при сносе памятника освободителям Риги - РИА Новости, 24.08.2022

Скульптура "Мать-Родина" раскололась при сносе памятника освободителям Риги

При сносе памятника освободителям Риги раскололась скульптура "Мать-Родина", свидетельствует видео, опубликованное порталом TVNET. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:36

2022-08-24T16:36

2022-08-24T17:48

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. При сносе памятника освободителям Риги раскололась скульптура "Мать-Родина", свидетельствует видео, опубликованное порталом TVNET.На кадрах видно, как статуя падает после того, как ее столкнул с постамента гусеничный экскаватор.Демонтаж монумента идет уже второй день — вчера снесли три фигуры советских солдат, сегодня утром — скульптуру Ники. Центральный элемент композиции — обелиск — пока остается на месте.Накануне вечером у ограждения собрались сотни протестующих против сноса, полиция применила силу, чтобы их оттеснить. В результате задержали 14 человек.Памятник освободителям Риги возведен в 1985 году и стал символом всех погибших в боях за столицу Латвии. С начала 1990-х латвийские радикалы пытаются его уничтожить. Правовые основания для демонтажа монумента создал сейм Латвии, который в мае в одностороннем порядке остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Вслед за этим Рижская дума проголосовала за снос.Как заявлял мэр Риги Мартиньш Стакис, памятник освободителям не станут сохранять, а уничтожат, так как Музей оккупации не признал его художественной ценностью. При этом в самом музее утверждали, что не производили оценку памятника, поскольку не имеют на это полномочий.Российское посольство направило в МИД Латвии ноту протеста из-за демонтажа памятника. Оно также призвало призвало международные профильные структуры дать оценку неприемлемой ситуации с историко-мемориальным наследием в прибалтийской республике и предупредило, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

https://ria.ru/20220824/pamyatnik-1811767931.html

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рига, латвия, россия, великая отечественная война (1941-1945)