https://ria.ru/20220824/pamyatnik-1811759005.html

В Риге снесли еще одну скульптуру памятника освободителям

В Риге снесли еще одну скульптуру памятника освободителям - РИА Новости, 24.08.2022

В Риге снесли еще одну скульптуру памятника освободителям

В Риге возобновился демонтаж памятника освободителям города, сообщил портал Delfi. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:45

2022-08-24T10:45

2022-08-24T11:38

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Риге возобновился демонтаж памятника освободителям города, сообщил портал Delfi."Утром рабочие продолжили демонтаж памятника в парке Победы — строители снесли статую женщины (Ники) в ансамбле скульптур", — говорится в сообщении.Сносить памятник освободителям Риги начали накануне и в течение дня демонтировали три статуи советских солдат. Центральный элемент — обелиск — пока остается на месте. Вечером у ограждения собрались сотни протестующих против сноса, полиция применила силу, чтобы их оттеснить. В результате задержали 14 человек.В мае, перед Днем Победы, рижские власти закрыли доступ к монументу, но местные жители принесли к ограждению множество цветов. На следующее утро их сгребли трактором, но люди принесли в парк Победы еще больше цветов и зажгли свечи. Еще через день сейм Латвии в одностороннем порядке остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, создав правовые обоснования для демонтажа монумента. Вслед за этим Рижская дума проголосовала за снос.Как заявлял мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис, памятник будет полностью уничтожен, потому что Музей оккупации не признал его художественной ценностью. При этом в самом музее утверждали, что не производили оценку памятника, так как не имеют на это полномочий.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что сносом памятника освободителям Риги латвийские власти пытаются решить главную задачу по демонтажу исторической памяти. По ее словам, в этом они не остановятся даже перед угрозой раскола внутри страны.

https://ria.ru/20220823/pamyatniki-1811591346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, рига, латвия, россия, ссср