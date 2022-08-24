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В Риге снесли еще одну скульптуру памятника освободителям - РИА Новости, 24.08.2022
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В Риге снесли еще одну скульптуру памятника освободителям
В Риге снесли еще одну скульптуру памятника освободителям - РИА Новости, 24.08.2022
В Риге снесли еще одну скульптуру памятника освободителям
В Риге возобновился демонтаж памятника освободителям города, сообщил портал Delfi. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:45
2022-08-24T11:38
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Риге возобновился демонтаж памятника освободителям города, сообщил портал Delfi."Утром рабочие продолжили демонтаж памятника в парке Победы — строители снесли статую женщины (Ники) в ансамбле скульптур", — говорится в сообщении.Сносить памятник освободителям Риги начали накануне и в течение дня демонтировали три статуи советских солдат. Центральный элемент — обелиск — пока остается на месте. Вечером у ограждения собрались сотни протестующих против сноса, полиция применила силу, чтобы их оттеснить. В результате задержали 14 человек.В мае, перед Днем Победы, рижские власти закрыли доступ к монументу, но местные жители принесли к ограждению множество цветов. На следующее утро их сгребли трактором, но люди принесли в парк Победы еще больше цветов и зажгли свечи. Еще через день сейм Латвии в одностороннем порядке остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, создав правовые обоснования для демонтажа монумента. Вслед за этим Рижская дума проголосовала за снос.Как заявлял мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис, памятник будет полностью уничтожен, потому что Музей оккупации не признал его художественной ценностью. При этом в самом музее утверждали, что не производили оценку памятника, так как не имеют на это полномочий.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что сносом памятника освободителям Риги латвийские власти пытаются решить главную задачу по демонтажу исторической памяти. По ее словам, в этом они не остановятся даже перед угрозой раскола внутри страны.
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в мире, рига, латвия, россия, ссср
В мире, Рига, Латвия, Россия, СССР
10:45 24.08.2022 (обновлено: 11:38 24.08.2022)
 
В Риге снесли еще одну скульптуру памятника освободителям

Delfi: в Риге возобновился демонтаж памятника освободителям, снесли еще одну скульптуру

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСнос памятника освободителям Риги
Снос памятника освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Снос памятника освободителям Риги . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Риге возобновился демонтаж памятника освободителям города, сообщил портал Delfi.
"Утром рабочие продолжили демонтаж памятника в парке Победы — строители снесли статую женщины (Ники) в ансамбле скульптур", — говорится в сообщении.
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Сносить памятник освободителям Риги начали накануне и в течение дня демонтировали три статуи советских солдат. Центральный элемент — обелиск — пока остается на месте.
Вечером у ограждения собрались сотни протестующих против сноса, полиция применила силу, чтобы их оттеснить. В результате задержали 14 человек.
В мае, перед Днем Победы, рижские власти закрыли доступ к монументу, но местные жители принесли к ограждению множество цветов. На следующее утро их сгребли трактором, но люди принесли в парк Победы еще больше цветов и зажгли свечи. Еще через день сейм Латвии в одностороннем порядке остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, создав правовые обоснования для демонтажа монумента. Вслед за этим Рижская дума проголосовала за снос.
Как заявлял мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис, памятник будет полностью уничтожен, потому что Музей оккупации не признал его художественной ценностью. При этом в самом музее утверждали, что не производили оценку памятника, так как не имеют на это полномочий.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что сносом памятника освободителям Риги латвийские власти пытаются решить главную задачу по демонтажу исторической памяти. По ее словам, в этом они не остановятся даже перед угрозой раскола внутри страны.
Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении неподалеку от памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге.
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

Рабочий у монумента Освободителям Риги
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

Девушка следит за акцией против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

Сотрудник правоохранительных органов у монумента Освободителям Риги
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

Рабочие устанавливают ограждения у монумента Освободителям Риги
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

Участники акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

Звезда на монументе Освободителям Риги. Рижская дума проголосовала за снос памятника, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
 
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