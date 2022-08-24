В Риге снесли еще одну скульптуру памятника освободителям

Delfi: в Риге возобновился демонтаж памятника освободителям, снесли еще одну скульптуру
Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.
Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.
У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.
У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.
Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.
Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.
Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.
Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.
Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.
Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.
Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.
Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.
Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.
Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.
Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.
У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.
Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.
Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.
Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.
Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.
Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.