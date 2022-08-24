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Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине в ходе переговоров - РИА Новости, 24.08.2022
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Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине в ходе переговоров
Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине в ходе переговоров - РИА Новости, 24.08.2022
Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине в ходе переговоров
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, достигнутое путем переговоров, после того как РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T22:32
2022-08-24T22:32
в мире
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ООН, 24 авг – РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, достигнутое путем переговоров, после того как цели специальной военной операции будут достигнуты."Я бы хотел увидеть, что все цели и задачи военной операции, поставленные российским руководством, выполнены и у нас было бы решение, достигнутое в ходе переговоров, которое бы положило конец конфликту. Но при условии, что цели, которые были поставлены, достигнуты", - сказал Небензя журналистам.
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в мире
В мире
22:32 24.08.2022
 
Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине в ходе переговоров

Небензя заявил, что хотел бы увидеть решение конфликта на Украине путем переговоров

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 24 авг – РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, достигнутое путем переговоров, после того как цели специальной военной операции будут достигнуты.
"Я бы хотел увидеть, что все цели и задачи военной операции, поставленные российским руководством, выполнены и у нас было бы решение, достигнутое в ходе переговоров, которое бы положило конец конфликту. Но при условии, что цели, которые были поставлены, достигнуты", - сказал Небензя журналистам.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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