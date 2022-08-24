https://ria.ru/20220824/nebenzya-1811965596.html

Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине в ходе переговоров

Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине в ходе переговоров - РИА Новости, 24.08.2022

Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине в ходе переговоров

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, достигнутое путем переговоров, после того как РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T22:32

2022-08-24T22:32

2022-08-24T22:32

в мире

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ООН, 24 авг – РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, достигнутое путем переговоров, после того как цели специальной военной операции будут достигнуты."Я бы хотел увидеть, что все цели и задачи военной операции, поставленные российским руководством, выполнены и у нас было бы решение, достигнутое в ходе переговоров, которое бы положило конец конфликту. Но при условии, что цели, которые были поставлены, достигнуты", - сказал Небензя журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220824/ukraina-1811949909.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире