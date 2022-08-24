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Москве не угрожает повторение опасной ситуации 2010 года, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
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Москве не угрожает повторение опасной ситуации 2010 года, заявил Собянин
Москве не угрожает повторение опасной ситуации 2010 года, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
Москве не угрожает повторение опасной ситуации 2010 года, заявил Собянин
В московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период серьезных возгораний нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании о... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:41
2022-08-24T12:57
москва
сергей собянин
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период серьезных возгораний нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании о ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов РФ."В самом регионе, в московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период каких-то серьезных возгораний нет", - сказал Собянин.Кроме того, Собянин напомнил, что президент России Владимир Путин в 2010-2011 годах принимал решение об обводнении торфяников в Московской области."Большая была программа, она была реализована в течение 2010-2012 годов, и сегодня такой опасной ситуации нет", - сказал Собянин.
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москва, сергей собянин, россия, московская область (подмосковье), владимир путин
Москва, Сергей Собянин, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин
12:41 24.08.2022 (обновлено: 12:57 24.08.2022)
 
Москве не угрожает повторение опасной ситуации 2010 года, заявил Собянин

Собянин: Москве не угрожает повторение опасной ситуации с пожарами как в 2020 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период серьезных возгораний нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании о ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов РФ.
"В самом регионе, в московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период каких-то серьезных возгораний нет", - сказал Собянин.
Кроме того, Собянин напомнил, что президент России Владимир Путин в 2010-2011 годах принимал решение об обводнении торфяников в Московской области.
"Большая была программа, она была реализована в течение 2010-2012 годов, и сегодня такой опасной ситуации нет", - сказал Собянин.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
12:35Новости Подмосковья
Комлесхоз Подмосковья сообщил об 11 возгораниях за прошедшие сутки
 
МоскваСергей СобянинРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир Путин
 
 
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