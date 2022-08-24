https://ria.ru/20220824/moskva-1811797393.html
Москве не угрожает повторение опасной ситуации 2010 года, заявил Собянин
Москве не угрожает повторение опасной ситуации 2010 года, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
Москве не угрожает повторение опасной ситуации 2010 года, заявил Собянин
В московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период серьезных возгораний нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании о... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:41
2022-08-24T12:41
2022-08-24T12:57
москва
сергей собянин
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794324344_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_de046e870247a4da9494f03285990db2.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период серьезных возгораний нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании о ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов РФ."В самом регионе, в московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период каких-то серьезных возгораний нет", - сказал Собянин.Кроме того, Собянин напомнил, что президент России Владимир Путин в 2010-2011 годах принимал решение об обводнении торфяников в Московской области."Большая была программа, она была реализована в течение 2010-2012 годов, и сегодня такой опасной ситуации нет", - сказал Собянин.
https://ria.ru/20220824/podmoskove-1811796460.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794324344_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_bd384b36451febaf65275e34f532d7d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, россия, московская область (подмосковье), владимир путин
Москва, Сергей Собянин, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин
12:41 24.08.2022 (обновлено: 12:57 24.08.2022)
Москве не угрожает повторение опасной ситуации 2010 года, заявил Собянин
Собянин: Москве не угрожает повторение опасной ситуации с пожарами как в 2020 году