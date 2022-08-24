https://ria.ru/20220824/moskva-1811797393.html

Москве не угрожает повторение опасной ситуации 2010 года, заявил Собянин

Москве не угрожает повторение опасной ситуации 2010 года, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022

Москве не угрожает повторение опасной ситуации 2010 года, заявил Собянин

В московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период серьезных возгораний нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании о... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:41

2022-08-24T12:41

2022-08-24T12:57

москва

сергей собянин

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период серьезных возгораний нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании о ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов РФ."В самом регионе, в московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период каких-то серьезных возгораний нет", - сказал Собянин.Кроме того, Собянин напомнил, что президент России Владимир Путин в 2010-2011 годах принимал решение об обводнении торфяников в Московской области."Большая была программа, она была реализована в течение 2010-2012 годов, и сегодня такой опасной ситуации нет", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20220824/podmoskove-1811796460.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, сергей собянин, россия, московская область (подмосковье), владимир путин