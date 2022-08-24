https://ria.ru/20220824/mitropolit-1811838119.html

Умер митрополит Константинопольской церкви, не принявший раскола на Украине

Умер митрополит Константинопольской церкви, не принявший раскола на Украине - РИА Новости, 24.08.2022

Умер митрополит Константинопольской церкви, не принявший раскола на Украине

Митрополит Диоклийский Каллист (в миру Тимоти Уэр) скончался на 88-м году жизни в своем доме в Оксфорде, сообщил митрополит Будапештский и Венгерский Иларион... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:53

2022-08-24T14:53

2022-08-24T14:53

религия

религия

оксфорд

константинопольский патриархат

митрополит иларион (алфеев)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Митрополит Диоклийский Каллист (в миру Тимоти Уэр) скончался на 88-м году жизни в своем доме в Оксфорде, сообщил митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев)."В ночь с 23 на 24 августа в Оксфорде в своем доме на 88-м году жизни скончался митрополит Диоклийский Каллист. Я находился рядом с ним два дня его жизни. Утром 23 августа я совершил Божественную литургию у его одра, он причастился святых Христовых тайн в полном сознании, с большим благоговением. Через несколько часов после этого впал в кому и в час ночи 24 августа скончался", - сообщил митрополит Иларион в своем блоге в Telegram-канале.Он рассказал, что в вместе с настоятелем оксфордского Николаевского прихода Сурожской епархии священником Стивеном Платтом совершил первую панихиду у одра почившего. На сайте Отдела внешних церковных связей сообщается, что митрополит скончался после тяжелой и продолжительной болезни.Митрополит Диоклийский Каллист (в миру Тимоти Уэр) родился в Великобритании в городе Бат (графство Сомерсет) 11 сентября 1934 года. Получил образование в Вестминстерской школе и Магдален-колледже Оксфордского университета. Англиканин с рождения, в 1958 году Уэр принял православие. В 1966 году принял священство и был пострижен в монашество с именем Каллист. С этого же года и вплоть до ухода на пенсию в 2001 году преподавал православие в Оксфордском университете.В 1982 году священнослужитель был рукоположен во епископа Диоклийского, викария архиепископа Фиатирского и Великобританского (Константинопольский патриархат), а в 2007 году возведен в сан митрополита. Митрополит Каллист принимал активное участие в межправославном диалоге. После того, как Константинопольский патриарх Варфоломей в январе 2019 года даровал "автокефалию" украинским раскольникам, иерарх выразил публично свое несогласие с этим актом.

https://ria.ru/20181215/1548028634.html

https://ria.ru/20220811/veruyuschie-1808963987.html

оксфорд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, оксфорд, константинопольский патриархат, митрополит иларион (алфеев)