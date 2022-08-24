Умер митрополит Константинопольской церкви, не принявший раскола на Украине
Митрополит Иларион: митрополит Диоклийский Каллист умер в возрасте 87 лет в Оксфорде
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Митрополит Диоклийский Каллист (в миру Тимоти Уэр) скончался на 88-м году жизни в своем доме в Оксфорде, сообщил митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев).
"В ночь с 23 на 24 августа в Оксфорде в своем доме на 88-м году жизни скончался митрополит Диоклийский Каллист. Я находился рядом с ним два дня его жизни. Утром 23 августа я совершил Божественную литургию у его одра, он причастился святых Христовых тайн в полном сознании, с большим благоговением. Через несколько часов после этого впал в кому и в час ночи 24 августа скончался", - сообщил митрополит Иларион в своем блоге в Telegram-канале.
15 декабря 2018, 07:20РелигияКонстантинопольский митрополит поддержал РПЦ в украинском вопросе
Он рассказал, что в вместе с настоятелем оксфордского Николаевского прихода Сурожской епархии священником Стивеном Платтом совершил первую панихиду у одра почившего. На сайте Отдела внешних церковных связей сообщается, что митрополит скончался после тяжелой и продолжительной болезни.
Митрополит Диоклийский Каллист (в миру Тимоти Уэр) родился в Великобритании в городе Бат (графство Сомерсет) 11 сентября 1934 года. Получил образование в Вестминстерской школе и Магдален-колледже Оксфордского университета. Англиканин с рождения, в 1958 году Уэр принял православие. В 1966 году принял священство и был пострижен в монашество с именем Каллист. С этого же года и вплоть до ухода на пенсию в 2001 году преподавал православие в Оксфордском университете.
В 1982 году священнослужитель был рукоположен во епископа Диоклийского, викария архиепископа Фиатирского и Великобританского (Константинопольский патриархат), а в 2007 году возведен в сан митрополита. Митрополит Каллист принимал активное участие в межправославном диалоге. После того, как Константинопольский патриарх Варфоломей в январе 2019 года даровал "автокефалию" украинским раскольникам, иерарх выразил публично свое несогласие с этим актом.