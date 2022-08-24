https://ria.ru/20220824/minoborony-1811793727.html
Военные 66-й бригады ВСУ отказались сражаться, заявили в Минобороны
Военные 66-й бригады ВСУ отказались сражаться, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.08.2022
Военные 66-й бригады ВСУ отказались сражаться, заявили в Минобороны
Около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:29
2022-08-24T12:29
2022-08-24T16:20
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810097335_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_78298705e4688a73a0fae0f52d815661.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях, сообщили в Минобороны России."Командованием оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы", - указали в министерстве.
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811800068.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810097335_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_1eafd64fad674a9bb62839defafbe2b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:29 24.08.2022 (обновлено: 16:20 24.08.2022)
Военные 66-й бригады ВСУ отказались сражаться, заявили в Минобороны
Минобороны: около 160 военных 66-й бригады ВСУ отказались принимать участие в боях