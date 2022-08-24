https://ria.ru/20220824/minoborony-1811793727.html

Военные 66-й бригады ВСУ отказались сражаться, заявили в Минобороны

Военные 66-й бригады ВСУ отказались сражаться, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.08.2022

Военные 66-й бригады ВСУ отказались сражаться, заявили в Минобороны

Около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:29

2022-08-24T12:29

2022-08-24T16:20

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях, сообщили в Минобороны России."Командованием оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы", - указали в министерстве.

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811800068.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины