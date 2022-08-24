Рейтинг@Mail.ru
Военные 66-й бригады ВСУ отказались сражаться, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/minoborony-1811793727.html
Военные 66-й бригады ВСУ отказались сражаться, заявили в Минобороны
Военные 66-й бригады ВСУ отказались сражаться, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.08.2022
Военные 66-й бригады ВСУ отказались сражаться, заявили в Минобороны
Около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:29
2022-08-24T16:20
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810097335_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_78298705e4688a73a0fae0f52d815661.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях, сообщили в Минобороны России."Командованием оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы", - указали в министерстве.
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811800068.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810097335_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_1eafd64fad674a9bb62839defafbe2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:29 24.08.2022 (обновлено: 16:20 24.08.2022)
 
Военные 66-й бригады ВСУ отказались сражаться, заявили в Минобороны

Минобороны: около 160 военных 66-й бригады ВСУ отказались принимать участие в боях

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ
Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях, сообщили в Минобороны России.
"Командованием оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы", - указали в министерстве.
Зенитный ракетный комплекс Бук Вооруженных сил РФ на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
12:53Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки уничтожила семь украинских беспилотников
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала