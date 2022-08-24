https://ria.ru/20220824/ministry-1811755709.html
Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве
Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве - РИА Новости, 24.08.2022
Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести в декабре в Москве встречу министров обороны государств-членов ШОС, СНГ, а также других дружественных... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:38
2022-08-24T10:38
2022-08-24T10:38
безопасность
шос
снг
москва
сергей шойгу
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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести в декабре в Москве встречу министров обороны государств-членов ШОС, СНГ, а также других дружественных стран для обсуждения проблем коалиционной безопасности."16 августа состоялась десятая московская конференция по международной безопасности, в ходе которой был проведен детальный анализ ситуации в этой сфере. Предлагаю продолжить обсуждение обозначенных проблем и провести в Москве в декабре этого года совместную встречу министров обороны государств-членов ШОС, участников СНГ, а также других дружественных стран", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества.Он поблагодарил коллег, которые приняли личное участие в форуме и направили свои делегации на конференцию."Для нас важны высказанные вами мнения и оказанная поддержка", - отметил Шойгу.
https://ria.ru/20220824/shoygu-1811752515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, шос, снг, москва, сергей шойгу
Безопасность, ШОС, СНГ, Москва, Сергей Шойгу
Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве
Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве в декабре