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Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве - РИА Новости, 24.08.2022
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Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве
Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве - РИА Новости, 24.08.2022
Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести в декабре в Москве встречу министров обороны государств-членов ШОС, СНГ, а также других дружественных... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:38
2022-08-24T10:38
безопасность
шос
снг
москва
сергей шойгу
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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести в декабре в Москве встречу министров обороны государств-членов ШОС, СНГ, а также других дружественных стран для обсуждения проблем коалиционной безопасности."16 августа состоялась десятая московская конференция по международной безопасности, в ходе которой был проведен детальный анализ ситуации в этой сфере. Предлагаю продолжить обсуждение обозначенных проблем и провести в Москве в декабре этого года совместную встречу министров обороны государств-членов ШОС, участников СНГ, а также других дружественных стран", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества.Он поблагодарил коллег, которые приняли личное участие в форуме и направили свои делегации на конференцию."Для нас важны высказанные вами мнения и оказанная поддержка", - отметил Шойгу.
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безопасность, шос, снг, москва, сергей шойгу
Безопасность, ШОС, СНГ, Москва, Сергей Шойгу
10:38 24.08.2022
 
Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве

Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве в декабре

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести в декабре в Москве встречу министров обороны государств-членов ШОС, СНГ, а также других дружественных стран для обсуждения проблем коалиционной безопасности.
"16 августа состоялась десятая московская конференция по международной безопасности, в ходе которой был проведен детальный анализ ситуации в этой сфере. Предлагаю продолжить обсуждение обозначенных проблем и провести в Москве в декабре этого года совместную встречу министров обороны государств-членов ШОС, участников СНГ, а также других дружественных стран", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества.
Он поблагодарил коллег, которые приняли личное участие в форуме и направили свои делегации на конференцию.
"Для нас важны высказанные вами мнения и оказанная поддержка", - отметил Шойгу.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
10:28
Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире
 
БезопасностьШОССНГМоскваСергей Шойгу
 
 
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