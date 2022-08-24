https://ria.ru/20220824/ministry-1811755709.html

Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве

Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве - РИА Новости, 24.08.2022

Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести в декабре в Москве встречу министров обороны государств-членов ШОС, СНГ, а также других дружественных... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:38

2022-08-24T10:38

2022-08-24T10:38

безопасность

шос

снг

москва

сергей шойгу

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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести в декабре в Москве встречу министров обороны государств-членов ШОС, СНГ, а также других дружественных стран для обсуждения проблем коалиционной безопасности."16 августа состоялась десятая московская конференция по международной безопасности, в ходе которой был проведен детальный анализ ситуации в этой сфере. Предлагаю продолжить обсуждение обозначенных проблем и провести в Москве в декабре этого года совместную встречу министров обороны государств-членов ШОС, участников СНГ, а также других дружественных стран", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества.Он поблагодарил коллег, которые приняли личное участие в форуме и направили свои делегации на конференцию."Для нас важны высказанные вами мнения и оказанная поддержка", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20220824/shoygu-1811752515.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, шос, снг, москва, сергей шойгу