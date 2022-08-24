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В Мариуполе сильный пожар с поля перешел на жилой сектор - РИА Новости, 24.08.2022
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В Мариуполе сильный пожар с поля перешел на жилой сектор
В Мариуполе сильный пожар с поля перешел на жилой сектор - РИА Новости, 24.08.2022
В Мариуполе сильный пожар с поля перешел на жилой сектор
Сильный пожар начался в левобережном районе Мариуполя - сначала в поле, но к середине дня дошел и до жилого сектора, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:20
2022-08-24T16:20
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мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Сильный пожар начался в левобережном районе Мариуполя - сначала в поле, но к середине дня дошел и до жилого сектора, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, пожар начался в поле в районе 14.00 (совпадает с мск), всего за 10 минут он дошел до жилого района. Из-за сильного ветра пламя поднималось на высоту до 6 метров. На месте уже работают пожарные расчеты МЧС Донецкой Народной Республики и пытаются справиться с огнем.
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь
В мире, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
16:20 24.08.2022
 
В Мариуполе сильный пожар с поля перешел на жилой сектор

Сильный пожар в поле в левобережном районе Мариуполя дошел до жилого сектора

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль МЧС ДНР
Служебный автомобиль МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МАРИУПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Сильный пожар начался в левобережном районе Мариуполя - сначала в поле, но к середине дня дошел и до жилого сектора, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, пожар начался в поле в районе 14.00 (совпадает с мск), всего за 10 минут он дошел до жилого района. Из-за сильного ветра пламя поднималось на высоту до 6 метров. На месте уже работают пожарные расчеты МЧС Донецкой Народной Республики и пытаются справиться с огнем.
 
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