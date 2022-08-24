https://ria.ru/20220824/mariupol-1811872700.html
В Мариуполе сильный пожар с поля перешел на жилой сектор
В Мариуполе сильный пожар с поля перешел на жилой сектор - РИА Новости, 24.08.2022
В Мариуполе сильный пожар с поля перешел на жилой сектор
Сильный пожар начался в левобережном районе Мариуполя - сначала в поле, но к середине дня дошел и до жилого сектора, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:20
2022-08-24T16:20
2022-08-24T16:20
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Сильный пожар начался в левобережном районе Мариуполя - сначала в поле, но к середине дня дошел и до жилого сектора, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, пожар начался в поле в районе 14.00 (совпадает с мск), всего за 10 минут он дошел до жилого района. Из-за сильного ветра пламя поднималось на высоту до 6 метров. На месте уже работают пожарные расчеты МЧС Донецкой Народной Республики и пытаются справиться с огнем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мариуполь
В мире, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
В Мариуполе сильный пожар с поля перешел на жилой сектор
Сильный пожар в поле в левобережном районе Мариуполя дошел до жилого сектора