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На тротуаре у посольства США в Москве появились изображения мин "Лепесток" - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/lepestok-1811758636.html
На тротуаре у посольства США в Москве появились изображения мин "Лепесток"
На тротуаре у посольства США в Москве появились изображения мин "Лепесток" - РИА Новости, 24.08.2022
На тротуаре у посольства США в Москве появились изображения мин "Лепесток"
Около десятка наклеек с изображениями противопехотных мин "Лепесток", которые украинские войска используют в Донбассе против мирного населения, появились у... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:44
2022-08-24T12:46
специальная военная операция на украине
общество
украина
сша
донбасс
москва
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Около десятка наклеек с изображениями противопехотных мин "Лепесток", которые украинские войска используют в Донбассе против мирного населения, появились у посольства США в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.Они наклеены как на тротуаре на Садовом кольце, так и на бетонных блоках около здания посольства.Через некоторое время такие же наклейки появились и у посольства Франции."Украина продолжает использовать "лепестки" против мирных жителей", — говорится в листовках.QR-код на них ведет на сайт petalsinblood.com ("лепестки в крови"), который на английском и русском языках призывает остановить применение мин и публикует фотографии пострадавших мирных жителей.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" устанавливается дистанционно и срабатывает, когда человек на нее наступает. Из-за необычной формы боеприпаса мирные граждане могут не опознать в нем опасный объект. Это практически точная копия американской мины BLU-43/B Dragontooth.В Донбассе регулярно фиксируют случаи подрыва мирных жителей на минах "Лепесток". Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, в республике пострадали около 50 человек, один погиб, ранения получили двое детей.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Постпредство России при ООН распространило в Совбезе письмо об использовании ВСУ "Лепестков" против гражданского населения в Донбассе.
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общество, украина, сша, донбасс, москва
Специальная военная операция на Украине, Общество, Украина, США, Донбасс, Москва
10:44 24.08.2022 (обновлено: 12:46 24.08.2022)
 
На тротуаре у посольства США в Москве появились изображения мин "Лепесток"

Изображения противопехотных мин "Лепесток" появились на тротуаре у посольства США в Москве

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНаклейка с изображением противопехотной мины "Лепесток" у здания посольства США в Москве
Наклейка с изображением противопехотной мины Лепесток у здания посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Около десятка наклеек с изображениями противопехотных мин "Лепесток", которые украинские войска используют в Донбассе против мирного населения, появились у посольства США в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.
Они наклеены как на тротуаре на Садовом кольце, так и на бетонных блоках около здания посольства.
Через некоторое время такие же наклейки появились и у посольства Франции.
"Украина продолжает использовать "лепестки" против мирных жителей", — говорится в листовках.
QR-код на них ведет на сайт petalsinblood.com ("лепестки в крови"), который на английском и русском языках призывает остановить применение мин и публикует фотографии пострадавших мирных жителей.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" устанавливается дистанционно и срабатывает, когда человек на нее наступает. Из-за необычной формы боеприпаса мирные граждане могут не опознать в нем опасный объект. Это практически точная копия американской мины BLU-43/B Dragontooth.
В Донбассе регулярно фиксируют случаи подрыва мирных жителей на минах "Лепесток". Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, в республике пострадали около 50 человек, один погиб, ранения получили двое детей.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Постпредство России при ООН распространило в Совбезе письмо об использовании ВСУ "Лепестков" против гражданского населения в Донбассе.
Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
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"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
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Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 используется саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ для разминирования центральной улице Донецка
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Разминирование центральной улицы Донецка.

Разминирование центральной улицы Донецка
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
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