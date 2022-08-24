https://ria.ru/20220824/lepestok-1811758636.html

На тротуаре у посольства США в Москве появились изображения мин "Лепесток"

На тротуаре у посольства США в Москве появились изображения мин "Лепесток" - РИА Новости, 24.08.2022

На тротуаре у посольства США в Москве появились изображения мин "Лепесток"

Около десятка наклеек с изображениями противопехотных мин "Лепесток", которые украинские войска используют в Донбассе против мирного населения, появились у... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:44

2022-08-24T10:44

2022-08-24T12:46

специальная военная операция на украине

общество

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сша

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Около десятка наклеек с изображениями противопехотных мин "Лепесток", которые украинские войска используют в Донбассе против мирного населения, появились у посольства США в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.Они наклеены как на тротуаре на Садовом кольце, так и на бетонных блоках около здания посольства.Через некоторое время такие же наклейки появились и у посольства Франции."Украина продолжает использовать "лепестки" против мирных жителей", — говорится в листовках.QR-код на них ведет на сайт petalsinblood.com ("лепестки в крови"), который на английском и русском языках призывает остановить применение мин и публикует фотографии пострадавших мирных жителей.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" устанавливается дистанционно и срабатывает, когда человек на нее наступает. Из-за необычной формы боеприпаса мирные граждане могут не опознать в нем опасный объект. Это практически точная копия американской мины BLU-43/B Dragontooth.В Донбассе регулярно фиксируют случаи подрыва мирных жителей на минах "Лепесток". Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, в республике пострадали около 50 человек, один погиб, ранения получили двое детей.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Постпредство России при ООН распространило в Совбезе письмо об использовании ВСУ "Лепестков" против гражданского населения в Донбассе.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, украина, сша, донбасс, москва