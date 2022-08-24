https://ria.ru/20220824/latviya-1811830070.html

Российский посол прокомментировал демонтаж памятника Освободителям Риги

Российский посол прокомментировал демонтаж памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 24.08.2022

Российский посол прокомментировал демонтаж памятника Освободителям Риги

Действия властей Латвии по демонтажу памятника Освободителям отвратительны и изуверские, а обстановка в Риге - зловещая, заявил посол РФ в Латвии Михаил Ванин. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:27

2022-08-24T14:27

2022-08-24T14:27

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латвия

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великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Действия властей Латвии по демонтажу памятника Освободителям отвратительны и изуверские, а обстановка в Риге - зловещая, заявил посол РФ в Латвии Михаил Ванин."Обстановка в парке Победы зловещая. Огромные силы полиции стянуты к монументам Освободителям Латвии и Риги, стоит усиленный полицейский спецназ. <...> Делается в наиболее вызывающей, отвратительной, я бы сказал, оскорбительной для нашей страны, для всех русских форме. С самого начала решение было принято такое, чтобы сделать этот снос, этот демонтаж в самых изуверских формах", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что во вторник были снесены скульптуры солдатам-освободителям, в среду снесена статуя Родины-матери. Произошло это, по словам дипломата, вопреки просьбам посольства, а также обращений ряда регионов России передать мемориальные сооружения в РФ.Кроме того, Ванин напомнил, о том, что при освобождении Риги погибли двести тысяч человек, значительная часть из которых были латышами.Работы по демонтажу памятника Освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21.00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.Ранее мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям Риги после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник Освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220823/pamyatniki-1811591346.html

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

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Ольга Фомченкова

в мире, латвия, рига, россия, михаил ванин, великая отечественная война (1941-1945)