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Российский посол прокомментировал демонтаж памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 24.08.2022
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Российский посол прокомментировал демонтаж памятника Освободителям Риги
Российский посол прокомментировал демонтаж памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 24.08.2022
Российский посол прокомментировал демонтаж памятника Освободителям Риги
Действия властей Латвии по демонтажу памятника Освободителям отвратительны и изуверские, а обстановка в Риге - зловещая, заявил посол РФ в Латвии Михаил Ванин. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:27
2022-08-24T14:27
в мире
латвия
рига
россия
михаил ванин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Действия властей Латвии по демонтажу памятника Освободителям отвратительны и изуверские, а обстановка в Риге - зловещая, заявил посол РФ в Латвии Михаил Ванин."Обстановка в парке Победы зловещая. Огромные силы полиции стянуты к монументам Освободителям Латвии и Риги, стоит усиленный полицейский спецназ. &lt;...&gt; Делается в наиболее вызывающей, отвратительной, я бы сказал, оскорбительной для нашей страны, для всех русских форме. С самого начала решение было принято такое, чтобы сделать этот снос, этот демонтаж в самых изуверских формах", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что во вторник были снесены скульптуры солдатам-освободителям, в среду снесена статуя Родины-матери. Произошло это, по словам дипломата, вопреки просьбам посольства, а также обращений ряда регионов России передать мемориальные сооружения в РФ.Кроме того, Ванин напомнил, о том, что при освобождении Риги погибли двести тысяч человек, значительная часть из которых были латышами.Работы по демонтажу памятника Освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21.00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.Ранее мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям Риги после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник Освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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в мире, латвия, рига, россия, михаил ванин, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Латвия, Рига, Россия, Михаил Ванин, Великая Отечественная война (1941-1945)
14:27 24.08.2022
 
Российский посол прокомментировал демонтаж памятника Освободителям Риги

Посол в Риге Ванин назвал действия Латвии по демонтажу памятника Освободителям изуверскими

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСнос памятника Освободителям Риги
Снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Снос памятника Освободителям Риги . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Действия властей Латвии по демонтажу памятника Освободителям отвратительны и изуверские, а обстановка в Риге - зловещая, заявил посол РФ в Латвии Михаил Ванин.
"Обстановка в парке Победы зловещая. Огромные силы полиции стянуты к монументам Освободителям Латвии и Риги, стоит усиленный полицейский спецназ. <...> Делается в наиболее вызывающей, отвратительной, я бы сказал, оскорбительной для нашей страны, для всех русских форме. С самого начала решение было принято такое, чтобы сделать этот снос, этот демонтаж в самых изуверских формах", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
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Он отметил, что во вторник были снесены скульптуры солдатам-освободителям, в среду снесена статуя Родины-матери. Произошло это, по словам дипломата, вопреки просьбам посольства, а также обращений ряда регионов России передать мемориальные сооружения в РФ.
Кроме того, Ванин напомнил, о том, что при освобождении Риги погибли двести тысяч человек, значительная часть из которых были латышами.
Работы по демонтажу памятника Освободителям Риги начались 23 августа, накануне во время подготовки к сносу полиция задержала не менее шести человек из полусотни протестующих. К вечеру 23 августа были снесены все три скульптуры советских солдат. В СМИ появилась информация, что после 21.00 мск сотни человек собрались в парке Победы, часть из них протестовала против сноса. Полиция сообщила о задержании 14 человек.
Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении неподалеку от памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге.
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

Рабочий у монумента Освободителям Риги
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

Девушка следит за акцией против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

Сотрудник правоохранительных органов у монумента Освободителям Риги
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

Рабочие устанавливают ограждения у монумента Освободителям Риги
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

Участники акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

Звезда на монументе Освободителям Риги. Рижская дума проголосовала за снос памятника, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Ранее мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям Риги после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало памятник Освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 08:00
На уничтожении наших памятников Запад не остановится
 
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