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Официальный курс доллара на четверг составил 60 рублей
Официальный курс доллара на четверг составил 60 рублей - РИА Новости, 24.08.2022
Официальный курс доллара на четверг составил 60 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 10,11 копейки, - до 59,9974 рубля, курс евро - на 17,78 копейки, до 59,5082... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:37
2022-08-24T16:37
2022-08-24T16:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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россия
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центральный банк рф (цб рф)
курс доллара
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 10,11 копейки, - до 59,9974 рубля, курс евро - на 17,78 копейки, до 59,5082 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), курс доллара, рубль, курс рубля, евро, валюта, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Экономика, Россия, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Курс доллара, Рубль, Курс рубля, евро, Валюта, Динамика курсов валют
Официальный курс доллара на четверг составил 60 рублей
Официальный курс доллара, установленный ЦБ на четверг, составил 60 рублей, евро — 59,5