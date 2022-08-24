https://ria.ru/20220824/kurs-1811745583.html

Курс доллара превысил 60 рублей

Курс доллара превысил 60 рублей - РИА Новости, 24.08.2022

Курс доллара превысил 60 рублей

Курс рубля в начале торгов среды умеренно снижается к доллару, евро и юаню, американская валюта пытается закрепиться выше 60 рублей, следует из данных... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:06

2022-08-24T10:06

2022-08-24T10:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды умеренно снижается к доллару, евро и юаню, американская валюта пытается закрепиться выше 60 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск растет на 22 копейки, до 60,11 рубля, евро - на 12 копеек, до 59,7 рубля, юань - на 2,7 копейки, до 8,747 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия