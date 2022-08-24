https://ria.ru/20220824/kurs-1811745583.html
Курс доллара превысил 60 рублей
Курс доллара превысил 60 рублей - РИА Новости, 24.08.2022
Курс доллара превысил 60 рублей
Курс рубля в начале торгов среды умеренно снижается к доллару, евро и юаню, американская валюта пытается закрепиться выше 60 рублей, следует из данных... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:06
2022-08-24T10:06
2022-08-24T10:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды умеренно снижается к доллару, евро и юаню, американская валюта пытается закрепиться выше 60 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск растет на 22 копейки, до 60,11 рубля, евро - на 12 копеек, до 59,7 рубля, юань - на 2,7 копейки, до 8,747 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия
10:06 24.08.2022 (обновлено: 10:23 24.08.2022)
Курс доллара превысил 60 рублей
Курс доллара в начале торгов вырос до 60,11 рубля, курс евро — до 59,7 рубля