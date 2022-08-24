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На курортах Кубани в 2022 году отдохнули более 11 миллионов туристов

На курортах Кубани в 2022 году отдохнули более 11 миллионов туристов - РИА Новости, 24.08.2022

На курортах Кубани в 2022 году отдохнули более 11 миллионов туристов

Более 11 миллионов человек посетили курорты Краснодарского края в 2022 году, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:50

2022-08-24T10:50

2022-08-24T10:50

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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Более 11 миллионов человек посетили курорты Краснодарского края в 2022 году, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев."С начала года на Кубани уже отдохнули 11,2 миллиона человек, что почти на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. В основном туристы выбирают пляжный отдых в Сочи, Анапе и Геленджике", – передает пресс-служба администрации края слова Кондратьева.По его словам, в регионе продолжают внедрять стандарты "все включено". При этом активно развивают и другие направления: сельский, винный и гастрономический туризм, создают новые маршруты.На сегодняшний день отели Черноморского побережья заполнены на 90,3 процента, Азовского – на 88,2 процента, степной зоны и предгорья – на 47,9 процента. Как отметили в министерстве курортов Краснодарского края, туристы активно бронируют номера и на некурортных территориях. В крае работают около 11 тысяч объектов туриндустрии на более чем 500 тысяч мест. На Азово-Черноморском побережье обустроили 543 пляжа, оформленных в едином стиле, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20220824/avtoturizm-1811527625.html

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Лана Баева

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