https://ria.ru/20220824/koronavirus-1811765610.html

В России за сутки госпитализировали 3872 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3872 человека с COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2022

В России за сутки госпитализировали 3872 человека с COVID-19

Более 40,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:03

2022-08-24T11:03

2022-08-24T11:03

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 40,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 3872 человека с новой коронавирусной инфекцией, что на 4,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 46."Выздоровели за сутки 32 876 человек, или на 6,5% больше в сравнении с 23 августа 2022 года. Выявлено 40 231 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 72 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19