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В России за сутки госпитализировали 3872 человека с COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220824/koronavirus-1811765610.html
В России за сутки госпитализировали 3872 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3872 человека с COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2022
В России за сутки госпитализировали 3872 человека с COVID-19
Более 40,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:03
2022-08-24T11:03
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 40,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 3872 человека с новой коронавирусной инфекцией, что на 4,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 46."Выздоровели за сутки 32 876 человек, или на 6,5% больше в сравнении с 23 августа 2022 года. Выявлено 40 231 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 72 человека", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
11:03 24.08.2022
 
В России за сутки госпитализировали 3872 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 40 231 новый случай COVID-19, умерли 72 человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 40,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 72 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 3872 человека с новой коронавирусной инфекцией, что на 4,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 46.
"Выздоровели за сутки 32 876 человек, или на 6,5% больше в сравнении с 23 августа 2022 года. Выявлено 40 231 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 72 человека", - говорится в сообщении.
Сотрудница Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:00Наука
Опасное смешение. Как возник "русский вариант" коронавируса
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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