https://ria.ru/20220824/karabakh-1811749426.html
Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 24.08.2022
Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, отметили роль российских миротворцев в... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:16
2022-08-24T10:16
2022-08-24T10:52
в мире
владимир путин
никол пашинян
нагорный карабах
россия
армения
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, отметили роль российских миротворцев в обеспечении стабильности в регионе, сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны."Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. При этом отмечена роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности в регионе", - говорится в сообщении.Кроме того, были затронуты некоторые актуальные темы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Армении.
https://ria.ru/20220805/karabakh-1807293655.html
нагорный карабах
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, никол пашинян, нагорный карабах, россия, армения
В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Нагорный Карабах, Россия, Армения
10:16 24.08.2022 (обновлено: 10:52 24.08.2022)
Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Президент Путин и премьер Армении Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха