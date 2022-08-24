Эксперт: слова главы Латвии об изоляции русских "попахивают геноцидом"
Профессор РАН Гусев: слова главы Латвии Левитса об изоляции русских "попахивают геноцидом"
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Президент Латвии Эгилс Левитс. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Слова президента Латвии Эгилса Левитса об изоляции русскоязычных сограждан - это уже не просто русофобия, подобные высказывания требуют жесткой реакции, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
В среду в эфире Латвийского радио президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нелояльных к стране членов русского сообщества следует изолировать.
"Когда высокопоставленный чиновник в лице президента Латвийской Республики говорит такие слова, попахивает не только русофобией, но и геноцидом (по отношению) к русскоязычному населению Латвии", - сказал Гусев.
Эксперт отметил, что правительство Латвии "очень заводит", что около половины населения Латвийской Республики говорят на русском языке. "И администрация президента, и президент Латвии постоянно говорят, что "латыши стали больше говорить по-русски, а это никуда не годится", - сказал он.
По словам эксперта, должную реакцию должна продемонстрировать Россия, в том числе предпринять ряд резких и жестких шагов по отношению к латвийской республике. "Перекрыть газ, перекрыть электричество, воду - все ресурсы, которые мы поставляет Латвийской Республике. А также отозвать посла и закрыть посольство", - сказал Гусев.
При этом, отметил эксперт, международные организации, в том числе ответственные за мониторинг соблюдения прав человека, вряд ли обратят внимание на скандальное высказывание президента Латвии. "Что СПЧ, что ОБСЕ ничего рассматривать не будут. Что им мешало с 2014 года поднять вопрос о геноциде мирного населения на Донбассе?" - заявил он.
В Латвии проживают 2 миллиона человек, более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории.