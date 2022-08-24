https://ria.ru/20220824/gorskoe-1811873971.html

В Горском после обстрела из HIMARS разрушились здание МЧС и дом культуры

В Горском после обстрела из HIMARS разрушились здание МЧС и дом культуры - РИА Новости, 24.08.2022

В Горском после обстрела из HIMARS разрушились здание МЧС и дом культуры

Украинские войска 23 августа выпустили по Горскому в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, разрушены дома, здание МЧС и дом культуры, сообщило представительство ЛНР в РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:23

2022-08-24T16:23

2022-08-24T16:30

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

рсзо himars

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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска 23 августа выпустили по Горскому в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, разрушены дома, здание МЧС и дом культуры, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Двадцать третьего августа 2022 года в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) города Горское с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено шесть ракет типа M31 GMLRS) разрушено четыре жилых дома, здание МЧС и городской Дом культуры, повреждено 28 жилых домов, электроподстанция "Горская" и аптека", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220824/lugansk-1811861369.html

украина

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в мире, украина, луганская народная республика, рсзо himars