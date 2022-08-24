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Варфоломеевская ночь

Варфоломеевская ночь - РИА Новости, 24.08.2022

Варфоломеевская ночь

Варфоломеевская ночь – эпизод религиозных (гугенотских) войн во Франции, массовое убийство гугенотов католиками в ночь на 24 августа 1572 года (день святого... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T01:57

2022-08-24T01:57

2022-08-24T01:58

справки

франция

религия

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Варфоломеевская ночь – эпизод религиозных (гугенотских) войн во Франции, массовое убийство гугенотов католиками в ночь на 24 августа 1572 года (день святого Варфоломея, широко отмечаемый католической церковью) в Париже. В 1560 году французского монарха Франциска II не стало. Бремя управления державой пало на плечи флорентийки Екатерины Медичи – матери Франциска и несовершеннолетнего новоиспеченного короля Карла IX, который не мог править без регента. Она, прежде всего, опиралась для решения религиозного вопроса на канцлера л’Опиталя – самого влиятельного чиновника в стране. Были созваны Генеральные штаты, где канцлер произнес свой призыв: "Забудьте эти оскорбительные слова – "папист" (католик), "гугенот" (гугеноты – французские протестанты (кальвинисты, сторонники одного из основных течений протестантизма, названное по имени его основателя Жана Кальвина)). Помните о том, что мы все – французы, все подданные короля".В январе 1562 года был издан королевский указ, который запрещал всякие гонения на религиозной почве. При этом протестанты не могли открыто исповедовать свою веру в крупных городах Франции, однако могли себе это позволить в своих имениях, замках и регионах, где сторонников новой веры было подавляющее большинство. Попытки установления религиозного мира в теории являлись рациональными, но в действительности устраивали далеко не всех.В 1562-1598 годах между католиками и протестантами произошло три войны.В обоих противоборствующих лагерях выступали оппозиционные королевской власти силы (дворяне, жители городов), недовольные усилением королевской власти (династии Валуа), утратой прежних привилегий и свобод, а также ростом налогового гнета. Во главе партии католиков стояли Гизы (Франсуа Лотарингский, герцог де Гиз, и его брат, кардинал Карл Лотарингский), родственники Марии Стюарт, жены Франциска II (1559–1560). Они опирались преимущественно на феодально-аристократическое крыло дворянства и города северо-восточных и центральных провинций королевства. Гугенотов возглавляли члены боковой линии царствующей династии (Антуан Бурбон, принц Конде, затем Генрих Наваррский) и адмирал Гаспар де Колиньи, которых поддерживало дворянство и города главным образом юго-западных и южных областей Франции. В 1572 году враждовавшие партии католиков и гугенотов пошли на мирное соглашение, по которому гугеноты получили право на богослужение в предместьях двух городов каждого губернаторства, право занимать государственные должности, им был предоставлен ряд крепостей. Один из лидеров гугенотов – адмирал Колиньи был призван ко двору. Он обладал широким политическим кругозором и имел далеко идущие планы. Колиньи выдвигал на первый план национальные интересы Франции, предлагал поддержать кальвинистов Нидерландов в их борьбе за независимость против католической Испании. По его мысли война против Испании могла бы сплотить французское католическое и гугенотское дворянство под флагом единых национальных интересов. Такая позиция казалась кощунственной преданным сторонникам католицизма — королеве-матери Екатерине Медичи и ее советникам. Кроме того, они считали, что конфликт истощенной войнами Франции с могущественной Испанией обернется национальной катастрофой.Мирное соглашение было решено закрепить браком сестры французского короля Карла IX Маргариты Валуа с одним из лидеров гугенотской оппозиции Генрихом Наваррским (будущий король Генрих IV). На бракосочетание Генриха и Маргариты в столицу съехался цвет гугенотской аристократии, а также сотни средних и мелких дворян. Их приезд неприязненно встретили парижане, большинство из которых были преданными католиками. В городе стали распространяться слухи о гугенотском заговоре, целью которого называли в том числе и убийство короля. Свадьба состоялась 18 августа 1572 года. На фоне всеобщего обнищания пышные торжества усилили негодование горожан. 22 августа на адмирала Колиньи было совершено покушение. Следы преступления вели к герцогу Генриху Гизу, который был популярен среди парижан, видевших в нем защитника веры. По законам чести он должен был отомстить Колиньи за своего отца, убитого в 1563 году. Раненого адмирала посетили Карл IX и Екатерина Медичи. Но гугенотская знать не удовлетворилась соболезнованиями, потребовав от короля наказания Гиза. Раздались призывы готовиться к новой войне. Некоторые дворяне начали покидать Париж. В такой обстановке Екатерине Медичи, недовольной усилением гугенотов и влиянием Колиньи на Карла IX, удалось убедить короля в необходимости устранить наиболее опасных гугенотов, чтобы избежать новой гражданской войны. Созванный "кризисный комитет", в который вошли король, Екатерина Медичи, брат короля герцог Анжуйский, маршал Таван, канцлер Бираг и еще несколько вельмож, принял план нанесения превентивного удара гугенотам, уничтожения собравшихся в Париже представителей кальвинистской аристократии. Парижский муниципалитет 23 августа получил приказ закрыть ворота и привести в готовность городскую милицию. Дома, где остановились гугеноты, были заранее помечены белыми крестами.В ночь на 24 августа был убит Колиньи, по звуку набата началась резня гугенотов, находящихся в Лувре и в других частях города. Только тем, кто поселился в предместье Сен-Жермен-де-Пре, удалось спастись, несмотря на то, что герцог де Гиз преследовал их несколько часов. Генриху Наваррскому и его кузену Генриху Конде король сохранил жизнь, потребовав взамен перехода в католичество. 25 августа на одном из кладбищ города зацвел сухой боярышник, что было воспринято парижанами как знак божественного одобрения. Убивали не только приехавших дворян, но и местных жителей, подозреваемых в симпатиях к гугенотам, не щадя ни женщин, ни детей. Неделю в городе царило дикое насилие. Король пытался навести порядок, но солдаты и городская милиция смешивались с простонародьем, убивая даже тех, кого король брал под защиту. После Парижа волна избиений прокатилась по провинциям. Точное количество убитых неизвестно. По различным данным, только в Париже погибли от двух до трех тысяч гугенотов, а в других городах до 3 октября – еще 10 тысяч человек. Но нередко приводится число погибших во всей Франции равное 50 тысячам.Первоначально правительство пыталось объяснить происходящее враждой Гизов и Колиньи, но 26 августа Карл IX официально заявил, что все произошло по его приказу. В письмах, разосланных в провинцию и за границу, утверждалось, что королю и парижанам удалось сорвать новый гугенотский заговор и покарать мятежников. Однако уничтожая гугенотов как военно-политическую силу, король не отменял религиозные свободы.Избиение протестантов на праздник святого Варфоломея было с одобрением встречено в Риме и Мадриде (Испания), но вызвали озабоченность в Англии, Германии, Речи Посполитой и даже у царя Ивана Грозного.После Варфоломеевской ночи возобновились Гугенотские войны, которые отличались от предыдущих столкновений широкомасштабными военными действиями на территории Франции и острой идеологической борьбой. Конец им положил Нантский эдикт (1598), предоставивший гугенотам целый ряд религиозных и политических уступок. Варфоломеевская ночь до сих пор является символом невоздержанности и коварства, религиозного фанатизма и слепого насилия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, франция, религия