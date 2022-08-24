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Нацбанк Украины за неделю напечатал гривен на 812 миллионов долларов - РИА Новости, 24.08.2022
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Нацбанк Украины за неделю напечатал гривен на 812 миллионов долларов
Нацбанк Украины за неделю напечатал гривен на 812 миллионов долларов - РИА Новости, 24.08.2022
Нацбанк Украины за неделю напечатал гривен на 812 миллионов долларов
Национальный банк Украины (НБУ) за неделю "напечатал" 30 миллиардов гривен (812,3 миллиона долларов) путем приобретения государственных облигаций, сообщает... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T01:20
2022-08-24T01:30
экономика
сергей марченко
украина
киев
нацбанк украины
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) за неделю "напечатал" 30 миллиардов гривен (812,3 миллиона долларов) путем приобретения государственных облигаций, сообщает украинская газета "Экономическая правда" со ссылкой на данные регулятора.В результате приобретения гособлигаций портфель облигаций внутреннего займа Нацбанка вырос до 589,57 миллиарда гривен.В июне экономист Сергей Фурса заявил, что Нацбанку страны после начала российской спецоперации пришлось напечатать 120 миллиардов гривен (около 4,1 миллиарда долларов по официальному курсу), чтобы покрыть дефицит бюджета. Глава минфина Украины Сергей Марченко ранее заявлял, что ежемесячно дефицит госбюджета составляет пять миллиардов долларов.В июле глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что дальнейшее финансирование дефицита бюджета Киева со стороны регулятора грозит стране высокой инфляцией и может стать преградой для дальнейшей евроинтеграции . Он добавил, что с начала спецоперации нацбанк приступил к финансированию бюджета, но потребность в эмиссии увеличивается.
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экономика, сергей марченко, украина, киев, нацбанк украины
Экономика, Сергей Марченко, Украина, Киев, Нацбанк Украины
01:20 24.08.2022 (обновлено: 01:30 24.08.2022)
 
Нацбанк Украины за неделю напечатал гривен на 812 миллионов долларов

"Экономическая правда": Нацбанк Украины за неделю "напечатал" валюты на $812 миллионов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) за неделю "напечатал" 30 миллиардов гривен (812,3 миллиона долларов) путем приобретения государственных облигаций, сообщает украинская газета "Экономическая правда" со ссылкой на данные регулятора.
В результате приобретения гособлигаций портфель облигаций внутреннего займа Нацбанка вырос до 589,57 миллиарда гривен.

"Это свидетельствует о выкупе регулятором гособлигаций в понедельник на сумму пять миллиардов гривен (135,3 миллиона долларов), а во вторник — еще на 25 миллиардов гривен (676,9 миллиона долларов). Всего за последнюю неделю регулятор "напечатал" 30 миллиардов гривен (812,3 миллиона долларов)", — пишет газета.

В июне экономист Сергей Фурса заявил, что Нацбанку страны после начала российской спецоперации пришлось напечатать 120 миллиардов гривен (около 4,1 миллиарда долларов по официальному курсу), чтобы покрыть дефицит бюджета. Глава минфина Украины Сергей Марченко ранее заявлял, что ежемесячно дефицит госбюджета составляет пять миллиардов долларов.
В июле глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что дальнейшее финансирование дефицита бюджета Киева со стороны регулятора грозит стране высокой инфляцией и может стать преградой для дальнейшей евроинтеграции . Он добавил, что с начала спецоперации нацбанк приступил к финансированию бюджета, но потребность в эмиссии увеличивается.
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