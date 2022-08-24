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Захарова прокомментировала слова Зеленского об убийстве Дугиной - РИА Новости, 24.08.2022
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Захарова прокомментировала слова Зеленского об убийстве Дугиной
Захарова прокомментировала слова Зеленского об убийстве Дугиной - РИА Новости, 24.08.2022
Захарова прокомментировала слова Зеленского об убийстве Дугиной
Власти Киева заявляют, что что не имеют никакого отношения к убийству Дарьи Дугиной, но это очередное звено в цепочке лжи, сообщила в среду официальный... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:19
2022-08-24T10:19
в мире
дарья дугина
украина
россия
владимир зеленский
подрыв автомобиля дарьи дугиной
мария захарова
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Власти Киева заявляют, что что не имеют никакого отношения к убийству Дарьи Дугиной, но это очередное звено в цепочке лжи, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Ранее Владимир Зеленский прокомментировал убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Он сказал, что это не ответственность Киева, потому что "это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины"."На вашей территории (территории Украины — ред.) действует сайт "Миротворец" – абсолютно экстремистская вещь, о которой мы говорим много лет, объясняя международному сообществу, что это является нарушением прав человека. И сейчас, как об этом сказал постпред на заседании ООН, напротив фамилии Даши стоит пометка "ликвидирована". И после этого киевский режим заявляет, что он не имеет к этому никакого отношения — это очередное звено в цепочке лжи", — сказала представитель МИД РФ.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной женщина вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.
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в мире, дарья дугина, украина, россия, владимир зеленский, подрыв автомобиля дарьи дугиной, мария захарова
В мире, Дарья Дугина, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Мария Захарова
10:19 24.08.2022
 
Захарова прокомментировала слова Зеленского об убийстве Дугиной

Захарова назвала слова Зеленского об убийстве Дугиной новым звеном в цепочке лжи

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Власти Киева заявляют, что что не имеют никакого отношения к убийству Дарьи Дугиной, но это очередное звено в цепочке лжи, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Он сказал, что это не ответственность Киева, потому что "это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины".
Дарья Дугина
21 августа, 18:02
Чем мы ответим на убийство Дарьи Дугиной
"На вашей территории (территории Украины — ред.) действует сайт "Миротворец" – абсолютно экстремистская вещь, о которой мы говорим много лет, объясняя международному сообществу, что это является нарушением прав человека. И сейчас, как об этом сказал постпред на заседании ООН, напротив фамилии Даши стоит пометка "ликвидирована". И после этого киевский режим заявляет, что он не имеет к этому никакого отношения — это очередное звено в цепочке лжи", — сказала представитель МИД РФ.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.
Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной женщина вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.
"Папа, я чувствую себя воином". Прощание с Дарьей Дугиной
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре Останкино в Москве
1 из 13

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

Люди перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
2 из 13

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

Председатель Совета директоров группы компаний Царьград Константин Малофеев, философ Наталья Мелентьева и лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин (слева направо) на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
3 из 13

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
4 из 13

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

Лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
5 из 13

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

Люди перед прощанием с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
6 из 13

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
7 из 13

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин (слева) и председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий во время церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
8 из 13

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
9 из 13

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

Люди перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
10 из 13

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
11 из 13

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
12 из 13

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

Мужчина держит в руках букет роз перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
13 из 13

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 13

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 13

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 13

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 13

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
В миреДарья ДугинаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойМария Захарова
 
 
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