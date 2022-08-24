https://ria.ru/20220824/dugina-1811749972.html

Захарова прокомментировала слова Зеленского об убийстве Дугиной

Захарова прокомментировала слова Зеленского об убийстве Дугиной - РИА Новости, 24.08.2022

Захарова прокомментировала слова Зеленского об убийстве Дугиной

Власти Киева заявляют, что что не имеют никакого отношения к убийству Дарьи Дугиной, но это очередное звено в цепочке лжи, сообщила в среду официальный... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:19

2022-08-24T10:19

2022-08-24T10:19

в мире

дарья дугина

украина

россия

владимир зеленский

подрыв автомобиля дарьи дугиной

мария захарова

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Власти Киева заявляют, что что не имеют никакого отношения к убийству Дарьи Дугиной, но это очередное звено в цепочке лжи, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Ранее Владимир Зеленский прокомментировал убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Он сказал, что это не ответственность Киева, потому что "это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины"."На вашей территории (территории Украины — ред.) действует сайт "Миротворец" – абсолютно экстремистская вещь, о которой мы говорим много лет, объясняя международному сообществу, что это является нарушением прав человека. И сейчас, как об этом сказал постпред на заседании ООН, напротив фамилии Даши стоит пометка "ликвидирована". И после этого киевский режим заявляет, что он не имеет к этому никакого отношения — это очередное звено в цепочке лжи", — сказала представитель МИД РФ.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной женщина вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дарья дугина, украина, россия, владимир зеленский, подрыв автомобиля дарьи дугиной, мария захарова