https://ria.ru/20220824/dtp-1811766430.html
В Кузбассе легковушка столкнулась со скорой, два человека пострадали
В Кузбассе легковушка столкнулась со скорой, два человека пострадали - РИА Новости, 24.08.2022
В Кузбассе легковушка столкнулась со скорой, два человека пострадали
Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в городе Кемерово, травмы получили медицинский работник и пассажирка легковушки, сообщила пресс-служба ГУ РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:05
2022-08-24T11:05
2022-08-24T11:05
происшествия
кемерово
кемеровская область
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
КЕМЕРОВО, 24 авг – РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в городе Кемерово, травмы получили медицинский работник и пассажирка легковушки, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.Уточняется, что авария произошла в среду около 01.12 (09.12 мск) на перекрестке улиц Суворова и Мариинская города Кемерова. На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа."Предварительно установлено, что 18-летний водитель "Лады Приора", не имеющий права управления транспортом, не предоставил преимущество движения автомобилю скорой медицинской помощи и допустил столкновение транспортных средств. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два человека – 21-летняя пассажирка "Лады" и 46-летняя пассажирка спецавтомобиля скорой помощи (медицинский работник)", – сообщает ведомство.Уточняется, что на момент ДТП водитель легкового автомобиля был трезв. Отмечается, что у него также отсутствовал полис обязательного автострахования.Сотрудники ГИБДД в отношении водителя "Лады" составили протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", предусматривающие штрафы на общую сумму 15 800 рублей.Кроме того, в настоящее время полицейские проводят проверку по выяснению обстоятельств ДТП, устанавливается степень причиненного вреда здоровью пострадавших.
https://ria.ru/20220824/dtp-1811741362.html
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
кемерово
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, кемеровская область, дтп
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, ДТП
В Кузбассе легковушка столкнулась со скорой, два человека пострадали
Легковой автомобиль и скорая столкнулись в Кемерово, два человека пострадали
КЕМЕРОВО, 24 авг – РИА Новости.
Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в городе Кемерово, травмы получили медицинский работник и пассажирка легковушки, сообщила
пресс-служба ГУ МВД по региону.
Уточняется, что авария произошла в среду около 01.12 (09.12 мск) на перекрестке улиц Суворова и Мариинская города Кемерова
. На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
"Предварительно установлено, что 18-летний водитель "Лады Приора", не имеющий права управления транспортом, не предоставил преимущество движения автомобилю скорой медицинской помощи и допустил столкновение транспортных средств. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два человека – 21-летняя пассажирка "Лады" и 46-летняя пассажирка спецавтомобиля скорой помощи (медицинский работник)", – сообщает ведомство.
Уточняется, что на момент ДТП водитель легкового автомобиля был трезв. Отмечается, что у него также отсутствовал полис обязательного автострахования.
Сотрудники ГИБДД в отношении водителя "Лады" составили протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", предусматривающие штрафы на общую сумму 15 800 рублей.
Кроме того, в настоящее время полицейские проводят проверку по выяснению обстоятельств ДТП, устанавливается степень причиненного вреда здоровью пострадавших.