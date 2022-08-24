https://ria.ru/20220824/dtp-1811766430.html

В Кузбассе легковушка столкнулась со скорой, два человека пострадали

В Кузбассе легковушка столкнулась со скорой, два человека пострадали - РИА Новости, 24.08.2022

В Кузбассе легковушка столкнулась со скорой, два человека пострадали

Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в городе Кемерово, травмы получили медицинский работник и пассажирка легковушки, сообщила пресс-служба ГУ РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:05

2022-08-24T11:05

2022-08-24T11:05

происшествия

кемерово

кемеровская область

дтп

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КЕМЕРОВО, 24 авг – РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в городе Кемерово, травмы получили медицинский работник и пассажирка легковушки, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.Уточняется, что авария произошла в среду около 01.12 (09.12 мск) на перекрестке улиц Суворова и Мариинская города Кемерова. На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа."Предварительно установлено, что 18-летний водитель "Лады Приора", не имеющий права управления транспортом, не предоставил преимущество движения автомобилю скорой медицинской помощи и допустил столкновение транспортных средств. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два человека – 21-летняя пассажирка "Лады" и 46-летняя пассажирка спецавтомобиля скорой помощи (медицинский работник)", – сообщает ведомство.Уточняется, что на момент ДТП водитель легкового автомобиля был трезв. Отмечается, что у него также отсутствовал полис обязательного автострахования.Сотрудники ГИБДД в отношении водителя "Лады" составили протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", предусматривающие штрафы на общую сумму 15 800 рублей.Кроме того, в настоящее время полицейские проводят проверку по выяснению обстоятельств ДТП, устанавливается степень причиненного вреда здоровью пострадавших.

https://ria.ru/20220824/dtp-1811741362.html

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемерово, кемеровская область, дтп