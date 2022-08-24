https://ria.ru/20220824/dtp-1811741362.html

Во Владивостоке лишенный прав водитель на Mercedes-Benz устроил ДТП

Во Владивостоке лишенный прав водитель на Mercedes-Benz устроил ДТП - РИА Новости, 24.08.2022

Во Владивостоке лишенный прав водитель на Mercedes-Benz устроил ДТП

Пять человек пострадали при столкновении двух иномарок во Владивостоке по вине водителя, лишенного прав из-за вождения в нетрезвом виде, сообщает УМВД РФ по... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:56

2022-08-24T09:56

2022-08-24T09:56

происшествия

владивосток

дтп

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении двух иномарок во Владивостоке по вине водителя, лишенного прав из-за вождения в нетрезвом виде, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю."Инспекторами ДПС установлено, что 26-летний гражданин, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался со стороны улицы Бородинская в направлении улицы Сопочная. Молодой человек совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с Toyota Aqua. Водитель Toyota Aqua выезжал со второстепенной дороги. В результате автоаварии пострадали пять человек: оба водителя, два пассажира Mercedes-Benz и один пассажир Toyota Aqua", - говорится в сообщении.Предварительно, самая серьезная травма - у 46-летнего водителя Toyota Aqua. Мужчину госпитализировали.Установлено, что водитель Mercedes-Benz лишен прав из-за вождения в нетрезвом виде. На него составили административный материал по статье "Повторное совершение административного правонарушения". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию".

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, дтп