https://ria.ru/20220824/dtp-1811741362.html
Во Владивостоке лишенный прав водитель на Mercedes-Benz устроил ДТП
Во Владивостоке лишенный прав водитель на Mercedes-Benz устроил ДТП - РИА Новости, 24.08.2022
Во Владивостоке лишенный прав водитель на Mercedes-Benz устроил ДТП
Пять человек пострадали при столкновении двух иномарок во Владивостоке по вине водителя, лишенного прав из-за вождения в нетрезвом виде, сообщает УМВД РФ по... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:56
2022-08-24T09:56
2022-08-24T09:56
происшествия
владивосток
дтп
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении двух иномарок во Владивостоке по вине водителя, лишенного прав из-за вождения в нетрезвом виде, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю."Инспекторами ДПС установлено, что 26-летний гражданин, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался со стороны улицы Бородинская в направлении улицы Сопочная. Молодой человек совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с Toyota Aqua. Водитель Toyota Aqua выезжал со второстепенной дороги. В результате автоаварии пострадали пять человек: оба водителя, два пассажира Mercedes-Benz и один пассажир Toyota Aqua", - говорится в сообщении.Предварительно, самая серьезная травма - у 46-летнего водителя Toyota Aqua. Мужчину госпитализировали.Установлено, что водитель Mercedes-Benz лишен прав из-за вождения в нетрезвом виде. На него составили административный материал по статье "Повторное совершение административного правонарушения". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию".
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток, дтп
Происшествия, Владивосток, ДТП
Во Владивостоке лишенный прав водитель на Mercedes-Benz устроил ДТП
Пять человек пострадали в ДТП во Владивостоке из-за лишенного прав водителя Mercedes-Benz
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости.
Пять человек пострадали при столкновении двух иномарок во Владивостоке по вине водителя, лишенного прав из-за вождения в нетрезвом виде, сообщает
УМВД РФ по Приморскому краю.
"Инспекторами ДПС установлено, что 26-летний гражданин, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался со стороны улицы Бородинская в направлении улицы Сопочная. Молодой человек совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с Toyota Aqua. Водитель Toyota Aqua выезжал со второстепенной дороги. В результате автоаварии пострадали пять человек: оба водителя, два пассажира Mercedes-Benz и один пассажир Toyota Aqua", - говорится в сообщении.
Предварительно, самая серьезная травма - у 46-летнего водителя Toyota Aqua. Мужчину госпитализировали.
Установлено, что водитель Mercedes-Benz лишен прав из-за вождения в нетрезвом виде. На него составили административный материал по статье "Повторное совершение административного правонарушения". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию".