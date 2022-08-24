Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/donbass-1811839693.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 24.08.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли в среду Макеевку и Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:58
2022-08-24T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
донбасс
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808291086_364:446:3212:2048_1920x0_80_0_0_8be2c821cf69f4707d8a37cdfb249448.jpg
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду Макеевку и Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.36 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.52 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
донецк (днр)
макеевка
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808291086_698:246:3100:2048_1920x0_80_0_0_c52e5dfd40c4d66e772912d9f832ba64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), макеевка, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
14:58 24.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду Макеевку и Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.36 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.52 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела города Ровеньки - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
13:19Специальная военная операция на Украине
В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаДонбассВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала