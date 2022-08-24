Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду Макеевку и Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.36 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.52 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.