https://ria.ru/20220824/donbass-1811839693.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 24.08.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли в среду Макеевку и Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:58

2022-08-24T14:58

2022-08-24T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донбасс

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду Макеевку и Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.36 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.52 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

донецк (днр)

макеевка

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), макеевка, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика