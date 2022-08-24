https://ria.ru/20220824/donbass-1811815027.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 24.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и окрестный поселок Зайцево: за 15 минут по ним выпустили 14 снарядов и мин, также применили неуправляемые авиационные... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:42

2022-08-24T13:42

2022-08-24T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и окрестный поселок Зайцево: за 15 минут по ним выпустили 14 снарядов и мин, также применили неуправляемые авиационные ракеты (НАР) с наземных пусковых установок, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.45 - н.п. Озаряновка - н.п. Зайцево: выпущено 10 ракет НАР (без применения авиации); 12.55 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 13.00 - н.п. Озаряновка - н.п. Зайцево: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины