https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским

В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским - РИА Новости, 24.08.2022

В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским

Украинские войска умышленно, а не по ошибке наносят удары по густонаселенным районам, это связано с моральной деградацией как военных, так и нацбатов, заявил... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:19

2022-08-24T13:19

2022-08-24T13:19

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска умышленно, а не по ошибке наносят удары по густонаселенным районам, это связано с моральной деградацией как военных, так и нацбатов, заявил РИА Новости основатель бригады "Восток", общественный и политический деятель ДНР Александр Ходаковский."Если на определенном этапе мы могли говорить, что противник пытается попадать по каким-то важным для нас объектам инфраструктуры, особенно военной, но мажет и попадает по мирным кварталам, то сейчас, наверно, так говорить уже неактуально", - сказал Ходаковский.По его словам, противник считает, что даже нанесение удара по густонаселенным районам, где страдает гражданское население, приносит какую-то пользу."Причина в морально-нравственной деградации Украины, прежде всего. Сейчас что армия, что нацбаты - они представляют из себя по качеству одно состояние, и им глубоко наплевать, куда полетит этот смертоносный боеприпас. То ли это полетит в военный объект, то ли это полетит в гражданскую среду и к каким последствиям это приведёт. Сейчас они об этом не задумываются", - отметил собеседник агентства.В среду украинские войска нанесли удар по крупнейшему гипермаркету Донецка "Галактика", а накануне обстреляли центр города и другие населенные пункты.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

украина

донецк (днр)

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины