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В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским
В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским - РИА Новости, 24.08.2022
В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским
Украинские войска умышленно, а не по ошибке наносят удары по густонаселенным районам, это связано с моральной деградацией как военных, так и нацбатов, заявил... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:19
2022-08-24T13:19
2022-08-24T13:19
специальная военная операция на украине
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украина
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донбасс
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луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска умышленно, а не по ошибке наносят удары по густонаселенным районам, это связано с моральной деградацией как военных, так и нацбатов, заявил РИА Новости основатель бригады "Восток", общественный и политический деятель ДНР Александр Ходаковский."Если на определенном этапе мы могли говорить, что противник пытается попадать по каким-то важным для нас объектам инфраструктуры, особенно военной, но мажет и попадает по мирным кварталам, то сейчас, наверно, так говорить уже неактуально", - сказал Ходаковский.По его словам, противник считает, что даже нанесение удара по густонаселенным районам, где страдает гражданское население, приносит какую-то пользу."Причина в морально-нравственной деградации Украины, прежде всего. Сейчас что армия, что нацбаты - они представляют из себя по качеству одно состояние, и им глубоко наплевать, куда полетит этот смертоносный боеприпас. То ли это полетит в военный объект, то ли это полетит в гражданскую среду и к каким последствиям это приведёт. Сейчас они об этом не задумываются", - отметил собеседник агентства.В среду украинские войска нанесли удар по крупнейшему гипермаркету Донецка "Галактика", а накануне обстреляли центр города и другие населенные пункты.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским
Основатель "Востока" Ходаковский связал удары по гражданским с моральной деградацией ВСУ