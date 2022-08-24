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В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским
В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским - РИА Новости, 24.08.2022
В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским
Украинские войска умышленно, а не по ошибке наносят удары по густонаселенным районам, это связано с моральной деградацией как военных, так и нацбатов, заявил... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:19
2022-08-24T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска умышленно, а не по ошибке наносят удары по густонаселенным районам, это связано с моральной деградацией как военных, так и нацбатов, заявил РИА Новости основатель бригады "Восток", общественный и политический деятель ДНР Александр Ходаковский."Если на определенном этапе мы могли говорить, что противник пытается попадать по каким-то важным для нас объектам инфраструктуры, особенно военной, но мажет и попадает по мирным кварталам, то сейчас, наверно, так говорить уже неактуально", - сказал Ходаковский.По его словам, противник считает, что даже нанесение удара по густонаселенным районам, где страдает гражданское население, приносит какую-то пользу."Причина в морально-нравственной деградации Украины, прежде всего. Сейчас что армия, что нацбаты - они представляют из себя по качеству одно состояние, и им глубоко наплевать, куда полетит этот смертоносный боеприпас. То ли это полетит в военный объект, то ли это полетит в гражданскую среду и к каким последствиям это приведёт. Сейчас они об этом не задумываются", - отметил собеседник агентства.В среду украинские войска нанесли удар по крупнейшему гипермаркету Донецка "Галактика", а накануне обстреляли центр города и другие населенные пункты.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
украина
донецк (днр)
донбасс
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецк (ДНР), Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
13:19 24.08.2022
 
В ДНР предположили, почему украинские войска бьют по гражданским

Основатель "Востока" Ходаковский связал удары по гражданским с моральной деградацией ВСУ

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела города Ровеньки
Последствия обстрела города Ровеньки - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела города Ровеньки
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска умышленно, а не по ошибке наносят удары по густонаселенным районам, это связано с моральной деградацией как военных, так и нацбатов, заявил РИА Новости основатель бригады "Восток", общественный и политический деятель ДНР Александр Ходаковский.
"Если на определенном этапе мы могли говорить, что противник пытается попадать по каким-то важным для нас объектам инфраструктуры, особенно военной, но мажет и попадает по мирным кварталам, то сейчас, наверно, так говорить уже неактуально", - сказал Ходаковский.
По его словам, противник считает, что даже нанесение удара по густонаселенным районам, где страдает гражданское население, приносит какую-то пользу.
"Причина в морально-нравственной деградации Украины, прежде всего. Сейчас что армия, что нацбаты - они представляют из себя по качеству одно состояние, и им глубоко наплевать, куда полетит этот смертоносный боеприпас. То ли это полетит в военный объект, то ли это полетит в гражданскую среду и к каким последствиям это приведёт. Сейчас они об этом не задумываются", - отметил собеседник агентства.
В среду украинские войска нанесли удар по крупнейшему гипермаркету Донецка "Галактика", а накануне обстреляли центр города и другие населенные пункты.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецк (ДНР)ДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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