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Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 24.08.2022
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https://ria.ru/20220824/donbass-1811799390.html
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 24.08.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска выпустили 27 мин калибром 120 миллиметров по Зайцево, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:51
2022-08-24T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 27 мин калибром 120 миллиметров по Зайцево, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 27 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
зайцево
горловка
донбасс
донецкая народная республика
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в мире, зайцево, горловка, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Донецкая Народная Республика
12:51 24.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Зайцево

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Зайцево 27 мин

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 27 мин калибром 120 миллиметров по Зайцево, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 27 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоГорловкаВооруженные силы УкраиныДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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