https://ria.ru/20220824/donbass-1811799390.html

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 24.08.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска выпустили 27 мин калибром 120 миллиметров по Зайцево, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:51

2022-08-24T12:51

2022-08-24T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

вооруженные силы украины

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 27 мин калибром 120 миллиметров по Зайцево, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 27 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

зайцево

горловка

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, зайцево, горловка, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика