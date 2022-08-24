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Российские артиллеристы уничтожили украинские "Ураганы", "Грады" и "Смерчи" - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/donbass-1811798297.html
Российские артиллеристы уничтожили украинские "Ураганы", "Грады" и "Смерчи"
Российские артиллеристы уничтожили украинские "Ураганы", "Грады" и "Смерчи" - РИА Новости, 24.08.2022
Российские артиллеристы уничтожили украинские "Ураганы", "Грады" и "Смерчи"
Российские артиллеристы в ходе специальной военной операции уничтожили в ДНР батарею РСЗО "Ураган", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:46
2022-08-24T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
северск
артемовский
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы в ходе специальной военной операции уничтожили в ДНР батарею РСЗО "Ураган", сообщило Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы поражены: реактивная артиллерийская батарея систем залпового огня "Ураган" в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики, взвод РСЗО "Смерч" в районе населенного пункта Рогань Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, подавлены: четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Северск, Артемовское, Орловка ДНР и Бармашово Николаевской области, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Опытное и Антоновка ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
северск
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безопасность, донецкая народная республика, северск, артемовский, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Северск, Артемовский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:46 24.08.2022 (обновлено: 15:36 24.08.2022)
 
Российские артиллеристы уничтожили украинские "Ураганы", "Грады" и "Смерчи"

Минобороны России заявило об уничтожении украинских "Ураганов", "Градов" и "Смерчей"

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы в ходе специальной военной операции уничтожили в ДНР батарею РСЗО "Ураган", сообщило Минобороны РФ.
"В рамках контрбатарейной борьбы поражены: реактивная артиллерийская батарея систем залпового огня "Ураган" в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики, взвод РСЗО "Смерч" в районе населенного пункта Рогань Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, подавлены: четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Северск, Артемовское, Орловка ДНР и Бармашово Николаевской области, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Опытное и Антоновка ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСеверскАртемовскийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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