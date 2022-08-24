https://ria.ru/20220824/donbass-1811798297.html

Российские артиллеристы уничтожили украинские "Ураганы", "Грады" и "Смерчи"

Российские артиллеристы уничтожили украинские "Ураганы", "Грады" и "Смерчи" - РИА Новости, 24.08.2022

Российские артиллеристы уничтожили украинские "Ураганы", "Грады" и "Смерчи"

Российские артиллеристы в ходе специальной военной операции уничтожили в ДНР батарею РСЗО "Ураган", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:46

2022-08-24T12:46

2022-08-24T15:36

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

северск

артемовский

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы в ходе специальной военной операции уничтожили в ДНР батарею РСЗО "Ураган", сообщило Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы поражены: реактивная артиллерийская батарея систем залпового огня "Ураган" в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики, взвод РСЗО "Смерч" в районе населенного пункта Рогань Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, подавлены: четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Северск, Артемовское, Орловка ДНР и Бармашово Николаевской области, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Опытное и Антоновка ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

северск

артемовский

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, северск, артемовский, министерство обороны рф (минобороны рф)