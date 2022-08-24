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Под завалами в Ровеньках в ЛНР после обстрела ВСУ могут находиться люди - РИА Новости, 24.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/donbass-1811777363.html
Под завалами в Ровеньках в ЛНР после обстрела ВСУ могут находиться люди
Под завалами в Ровеньках в ЛНР после обстрела ВСУ могут находиться люди - РИА Новости, 24.08.2022
Под завалами в Ровеньках в ЛНР после обстрела ВСУ могут находиться люди
Под завалами в городе Ровеньки после обстрела ракетой "Точка-У" со стороны ВСУ могут находиться люди, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:37
2022-08-24T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 24 авг — РИА Новости. Под завалами в городе Ровеньки после обстрела ракетой "Точка-У" со стороны ВСУ могут находиться люди, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале."По предварительной информации под завалами в Ровеньках могут быть сотрудники автотранспортного предприятия", — говорится в публикации.Как отметили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по предварительным данным, в результате обстрела два человека погибли.Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по городу Ровеньки в 06:40. Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник не исключил, что ВСУ планировали ударить по Ровеньковской нефтебазе, которая расположена немного дальше городского МРЭО.
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в мире, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко
11:37 24.08.2022 (обновлено: 12:07 24.08.2022)
 
Под завалами в Ровеньках в ЛНР после обстрела ВСУ могут находиться люди

Народная милиция ЛНР: под завалами в Ровеньках могут быть сотрудники автопредприятия

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела города Ровеньки
Последствия обстрела города Ровеньки - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела города Ровеньки
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ЛУГАНСК, 24 авг — РИА Новости. Под завалами в городе Ровеньки после обстрела ракетой "Точка-У" со стороны ВСУ могут находиться люди, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале.
"По предварительной информации под завалами в Ровеньках могут быть сотрудники автотранспортного предприятия", — говорится в публикации.
Как отметили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по предварительным данным, в результате обстрела два человека погибли.
"Разрушено административное здание и производственные помещения АТП-10956, повреждено пять пассажирских автобусов и шесть грузовых автомобилей. Получило повреждения помещение МРЭО МВД ЛНР. <...> Разбор завалов и поиски пострадавших продолжаются", — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по городу Ровеньки в 06:40. Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник не исключил, что ВСУ планировали ударить по Ровеньковской нефтебазе, которая расположена немного дальше городского МРЭО.
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