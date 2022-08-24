https://ria.ru/20220824/donbass-1811777363.html

Под завалами в Ровеньках в ЛНР после обстрела ВСУ могут находиться люди

Под завалами в Ровеньках в ЛНР после обстрела ВСУ могут находиться люди - РИА Новости, 24.08.2022

Под завалами в Ровеньках в ЛНР после обстрела ВСУ могут находиться люди

Под завалами в городе Ровеньки после обстрела ракетой "Точка-У" со стороны ВСУ могут находиться люди, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:37

2022-08-24T11:37

2022-08-24T12:07

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ЛУГАНСК, 24 авг — РИА Новости. Под завалами в городе Ровеньки после обстрела ракетой "Точка-У" со стороны ВСУ могут находиться люди, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале."По предварительной информации под завалами в Ровеньках могут быть сотрудники автотранспортного предприятия", — говорится в публикации.Как отметили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по предварительным данным, в результате обстрела два человека погибли.Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по городу Ровеньки в 06:40. Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник не исключил, что ВСУ планировали ударить по Ровеньковской нефтебазе, которая расположена немного дальше городского МРЭО.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, андрей марочко