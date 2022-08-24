11:37 24.08.2022 (обновлено: 12:07 24.08.2022)
Под завалами в Ровеньках в ЛНР после обстрела ВСУ могут находиться люди
Народная милиция ЛНР: под завалами в Ровеньках могут быть сотрудники автопредприятия
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела города Ровеньки
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела города Ровеньки
ЛУГАНСК, 24 авг — РИА Новости. Под завалами в городе Ровеньки после обстрела ракетой "Точка-У" со стороны ВСУ могут находиться люди, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале.
"По предварительной информации под завалами в Ровеньках могут быть сотрудники автотранспортного предприятия", — говорится в публикации.
Как отметили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по предварительным данным, в результате обстрела два человека погибли.
"Разрушено административное здание и производственные помещения АТП-10956, повреждено пять пассажирских автобусов и шесть грузовых автомобилей. Получило повреждения помещение МРЭО МВД ЛНР. <...> Разбор завалов и поиски пострадавших продолжаются", — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по городу Ровеньки в 06:40. Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник не исключил, что ВСУ планировали ударить по Ровеньковской нефтебазе, которая расположена немного дальше городского МРЭО.
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