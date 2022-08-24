https://ria.ru/20220824/donbass-1811775983.html

Два человека погибли при обстреле ВСУ населенного пункта Ровеньки в ЛНР

Два человека погибли при обстреле ВСУ населенного пункта Ровеньки в ЛНР - РИА Новости, 24.08.2022

Два человека погибли при обстреле ВСУ населенного пункта Ровеньки в ЛНР

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что, по предварительным данным,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:34

2022-08-24T11:34

2022-08-24T11:39

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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что, по предварительным данным, два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками с применением комплекса "Точка-У" населенного пункта Ровеньки, продолжается разбор завалов и поиск пострадавших.Ранее сообщалось, что украинские войска в 6.40 (совпадает с мск) выпустили ракету из "Точки-У" по городу Ровеньки."В результате обстрела города Ровеньки есть жертвы и разрушения. В результате обстрела города Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (1 ракета) разрушено административное здание и производственные помещения АТП-10956, повреждено 5 пассажирских автобусов и 6 грузовых автомобилей. Получило повреждения помещение МРЭО МВД ЛНР... По предварительной информации, два человека погибли, разбор завалов и поиски пострадавших продолжаются", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лнр, луганская народная республика