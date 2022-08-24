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Два человека погибли при обстреле ВСУ населенного пункта Ровеньки в ЛНР - РИА Новости, 24.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/donbass-1811775983.html
Два человека погибли при обстреле ВСУ населенного пункта Ровеньки в ЛНР
Два человека погибли при обстреле ВСУ населенного пункта Ровеньки в ЛНР - РИА Новости, 24.08.2022
Два человека погибли при обстреле ВСУ населенного пункта Ровеньки в ЛНР
Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что, по предварительным данным,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:34
2022-08-24T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что, по предварительным данным, два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками с применением комплекса "Точка-У" населенного пункта Ровеньки, продолжается разбор завалов и поиск пострадавших.Ранее сообщалось, что украинские войска в 6.40 (совпадает с мск) выпустили ракету из "Точки-У" по городу Ровеньки."В результате обстрела города Ровеньки есть жертвы и разрушения. В результате обстрела города Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (1 ракета) разрушено административное здание и производственные помещения АТП-10956, повреждено 5 пассажирских автобусов и 6 грузовых автомобилей. Получило повреждения помещение МРЭО МВД ЛНР... По предварительной информации, два человека погибли, разбор завалов и поиски пострадавших продолжаются", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, лнр, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЛНР, Луганская Народная Республика
11:34 24.08.2022 (обновлено: 11:39 24.08.2022)
 
Два человека погибли при обстреле ВСУ населенного пункта Ровеньки в ЛНР

Представительство ЛНР заявило о двух погибших при обстреле ВСУ населенного пункта Ровеньки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что, по предварительным данным, два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками с применением комплекса "Точка-У" населенного пункта Ровеньки, продолжается разбор завалов и поиск пострадавших.
Ранее сообщалось, что украинские войска в 6.40 (совпадает с мск) выпустили ракету из "Точки-У" по городу Ровеньки.
"В результате обстрела города Ровеньки есть жертвы и разрушения. В результате обстрела города Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (1 ракета) разрушено административное здание и производственные помещения АТП-10956, повреждено 5 пассажирских автобусов и 6 грузовых автомобилей. Получило повреждения помещение МРЭО МВД ЛНР... По предварительной информации, два человека погибли, разбор завалов и поиски пострадавших продолжаются", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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