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ТЦ "Галактика" в Донецке загорелся после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 24.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ТЦ "Галактика" в Донецке загорелся после обстрела украинскими войсками
ТЦ "Галактика" в Донецке загорелся после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 24.08.2022
ТЦ "Галактика" в Донецке загорелся после обстрела украинскими войсками
Возгорание произошло в ТЦ "Галактика" в Донецке после обстрела, проведена эвакуация, пострадавших нет, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:29
2022-08-24T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Возгорание произошло в ТЦ "Галактика" в Донецке после обстрела, проведена эвакуация, пострадавших нет, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании украинского снаряда в магазин "Галактика"."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по территории ТЦ "Галактика", расположенного по улице Шутова в Кировском районе Донецка. Повреждены фасад и кровля здания, произошло возгорание поддонов со стройматериалами. Произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
11:29 24.08.2022 (обновлено: 14:09 24.08.2022)
 
ТЦ "Галактика" в Донецке загорелся после обстрела украинскими войсками

Штаб обороны ДНР: в Донецке загорелся ТЦ "Галактика" после попадания украинского снаряда

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожар в донецком ТЦ "Галактика" после обстрела ВСУ
Пожар в донецком ТЦ Галактика после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожар в донецком ТЦ "Галактика" после обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Возгорание произошло в ТЦ "Галактика" в Донецке после обстрела, проведена эвакуация, пострадавших нет, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании украинского снаряда в магазин "Галактика".
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по территории ТЦ "Галактика", расположенного по улице Шутова в Кировском районе Донецка. Повреждены фасад и кровля здания, произошло возгорание поддонов со стройматериалами. Произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Алексей Кулемзин (Донецк)УкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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