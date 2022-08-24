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ТЦ "Галактика" в Донецке загорелся после обстрела украинскими войсками
ТЦ "Галактика" в Донецке загорелся после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 24.08.2022
ТЦ "Галактика" в Донецке загорелся после обстрела украинскими войсками
Возгорание произошло в ТЦ "Галактика" в Донецке после обстрела, проведена эвакуация, пострадавших нет, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:29
2022-08-24T11:29
2022-08-24T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Возгорание произошло в ТЦ "Галактика" в Донецке после обстрела, проведена эвакуация, пострадавших нет, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании украинского снаряда в магазин "Галактика"."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по территории ТЦ "Галактика", расположенного по улице Шутова в Кировском районе Донецка. Повреждены фасад и кровля здания, произошло возгорание поддонов со стройматериалами. Произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:29 24.08.2022 (обновлено: 14:09 24.08.2022)
ТЦ "Галактика" в Донецке загорелся после обстрела украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: в Донецке загорелся ТЦ "Галактика" после попадания украинского снаряда