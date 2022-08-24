https://ria.ru/20220824/donbass-1811775265.html

ТЦ "Галактика" в Донецке загорелся после обстрела украинскими войсками

ТЦ "Галактика" в Донецке загорелся после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 24.08.2022

ТЦ "Галактика" в Донецке загорелся после обстрела украинскими войсками

Возгорание произошло в ТЦ "Галактика" в Донецке после обстрела, проведена эвакуация, пострадавших нет, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:29

2022-08-24T11:29

2022-08-24T14:09

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Возгорание произошло в ТЦ "Галактика" в Донецке после обстрела, проведена эвакуация, пострадавших нет, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании украинского снаряда в магазин "Галактика"."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по территории ТЦ "Галактика", расположенного по улице Шутова в Кировском районе Донецка. Повреждены фасад и кровля здания, произошло возгорание поддонов со стройматериалами. Произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), украина, донбасс, вооруженные силы украины