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Мужчина погиб в Александровке при обстреле со стороны украинских войск

Мужчина погиб в Александровке при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 24.08.2022

Мужчина погиб в Александровке при обстреле со стороны украинских войск

В предместье Донецка при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:18

2022-08-24T11:18

2022-08-24T11:58

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ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. В предместье Донецка при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, в 7:30 украинские войска выпустили по Александровке пять мин калибром 120 миллиметров. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин при обстреле ранения получил мужчина.Поселок городского типа Александровка относится к Петровскому району Донецка. Он находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке нет водоснабжения, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины