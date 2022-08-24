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Мужчина погиб в Александровке при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 24.08.2022
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Мужчина погиб в Александровке при обстреле со стороны украинских войск
Мужчина погиб в Александровке при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 24.08.2022
Мужчина погиб в Александровке при обстреле со стороны украинских войск
В предместье Донецка при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:18
2022-08-24T11:58
в мире
донецк (днр)
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. В предместье Донецка при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, в 7:30 украинские войска выпустили по Александровке пять мин калибром 120 миллиметров. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин при обстреле ранения получил мужчина.Поселок городского типа Александровка относится к Петровскому району Донецка. Он находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке нет водоснабжения, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
11:18 24.08.2022 (обновлено: 11:58 24.08.2022)
 
Мужчина погиб в Александровке при обстреле со стороны украинских войск

Штаб обороны ДНР: мужчина погиб в Александровке при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ идет по дороге в селе Александровка Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ идет по дороге в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ идет по дороге в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. В предместье Донецка при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по улице Ленина в Александровке погиб мужчина", — говорится в публикации.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 7:30 украинские войска выпустили по Александровке пять мин калибром 120 миллиметров. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин при обстреле ранения получил мужчина.
Поселок городского типа Александровка относится к Петровскому району Донецка. Он находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке нет водоснабжения, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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В миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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