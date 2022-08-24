11:18 24.08.2022 (обновлено: 11:58 24.08.2022)
Мужчина погиб в Александровке при обстреле со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР: мужчина погиб в Александровке при обстреле со стороны украинских войск
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ идет по дороге в селе Александровка Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ идет по дороге в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. В предместье Донецка при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по улице Ленина в Александровке погиб мужчина", — говорится в публикации.
По данным представительства ДНР в СЦКК, в 7:30 украинские войска выпустили по Александровке пять мин калибром 120 миллиметров. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин при обстреле ранения получил мужчина.
Поселок городского типа Александровка относится к Петровскому району Донецка. Он находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке нет водоснабжения, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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