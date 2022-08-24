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Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 24.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града"

Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:08

2022-08-24T10:08

2022-08-24T10:10

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР 20 ракет из РСЗО "Град", сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В среду представительство ДНР в СЦКК уже сообщало об обстреле Горловки, тогда украинские войска выпустили по ней 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.По данным представительства ДНР, украинские войска в 9.30 мск также обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донбасс, вооруженные силы украины