Украинские войска выпустили 19 мин и снарядов по Донецку и Зайцево
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 19 мин и снарядов по Донецку и Зайцево
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Зайцево под Горловкой, выпустив семь мин и 12 снарядов калибрами 120 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Клебан-Бык – населенный пункт Зайцево: выпущено 12 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что в 8.20 украинские военные выпустили семь мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.