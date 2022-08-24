https://ria.ru/20220824/donbass-1811734052.html
Умер мирный житель, раненный при обстреле Горловки
Умер мирный житель, раненный при обстреле Горловки - РИА Новости, 24.08.2022
Умер мирный житель, раненный при обстреле Горловки
Мирный житель, получивший ранения при артобстреле Горловки со стороны украинских войск, скончался, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:11
2022-08-24T09:11
2022-08-24T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Мирный житель, получивший ранения при артобстреле Горловки со стороны украинских войск, скончался, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Всего сообщалось о двух раненных при утреннем обстреле Горловки.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 07:20 по 07:52 выпустили по этому городу 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, электроподстанции, серьезные повреждения получило здание школы-интерната № 25.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерию калибра 155 миллиметров используют страны НАТО. Так, США, Австралия и Канада передали Киеву более ста дальнобойных гаубиц M-777. Украинские войска регулярно обстреливают из них города, также удары наносились по Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_397:109:1036:588_1920x0_80_0_0_4a95fcb9b191bbd6bb749d18a484560a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
09:11 24.08.2022 (обновлено: 10:10 24.08.2022)
Умер мирный житель, раненный при обстреле Горловки
Мэр Приходько сообщил о гибели мирного жителя, раненного при обстреле ВСУ Горловки