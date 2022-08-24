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Умер мирный житель, раненный при обстреле Горловки - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/donbass-1811734052.html
Умер мирный житель, раненный при обстреле Горловки
Умер мирный житель, раненный при обстреле Горловки - РИА Новости, 24.08.2022
Умер мирный житель, раненный при обстреле Горловки
Мирный житель, получивший ранения при артобстреле Горловки со стороны украинских войск, скончался, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:11
2022-08-24T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Мирный житель, получивший ранения при артобстреле Горловки со стороны украинских войск, скончался, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Всего сообщалось о двух раненных при утреннем обстреле Горловки.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 07:20 по 07:52 выпустили по этому городу 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, электроподстанции, серьезные повреждения получило здание школы-интерната № 25.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерию калибра 155 миллиметров используют страны НАТО. Так, США, Австралия и Канада передали Киеву более ста дальнобойных гаубиц M-777. Украинские войска регулярно обстреливают из них города, также удары наносились по Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
09:11 24.08.2022 (обновлено: 10:10 24.08.2022)
 
Умер мирный житель, раненный при обстреле Горловки

Мэр Приходько сообщил о гибели мирного жителя, раненного при обстреле ВСУ Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Мирный житель, получивший ранения при артобстреле Горловки со стороны украинских войск, скончался, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"К сожалению, мужчина 1972 года рождения, получивший ранения в поселке Короленко по улице Чкалова, 39, погиб", — написал чиновник.
Всего сообщалось о двух раненных при утреннем обстреле Горловки.
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 07:20 по 07:52 выпустили по этому городу 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, электроподстанции, серьезные повреждения получило здание школы-интерната № 25.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерию калибра 155 миллиметров используют страны НАТО. Так, США, Австралия и Канада передали Киеву более ста дальнобойных гаубиц M-777. Украинские войска регулярно обстреливают из них города, также удары наносились по Запорожской АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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