https://ria.ru/20220824/donbass-1811734052.html

Умер мирный житель, раненный при обстреле Горловки

Умер мирный житель, раненный при обстреле Горловки - РИА Новости, 24.08.2022

Умер мирный житель, раненный при обстреле Горловки

Мирный житель, получивший ранения при артобстреле Горловки со стороны украинских войск, скончался, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:11

2022-08-24T09:11

2022-08-24T10:10

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Мирный житель, получивший ранения при артобстреле Горловки со стороны украинских войск, скончался, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Всего сообщалось о двух раненных при утреннем обстреле Горловки.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с 07:20 по 07:52 выпустили по этому городу 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, электроподстанции, серьезные повреждения получило здание школы-интерната № 25.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерию калибра 155 миллиметров используют страны НАТО. Так, США, Австралия и Канада передали Киеву более ста дальнобойных гаубиц M-777. Украинские войска регулярно обстреливают из них города, также удары наносились по Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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донецк (днр)

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины