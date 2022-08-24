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В Ровеньках обстрелом ВСУ повредило здание городского МРЭО

В Ровеньках обстрелом ВСУ повредило здание городского МРЭО - РИА Новости, 24.08.2022

В Ровеньках обстрелом ВСУ повредило здание городского МРЭО

Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в среду утром под обстрел со стороны украинских войск попал город Ровеньки, повреждено здание... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:43

2022-08-24T08:43

2022-08-24T09:07

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

родион мирошник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в среду утром под обстрел со стороны украинских войск попал город Ровеньки, повреждено здание городского МРЭО."В районе 6.30 был прилёт по городу Ровеньки в ЛНР. Пострадало здание городского МРЭО, здания рядом, несколько автобусов и автомашин", - сообщил Мирошник в Telegram-канале.Он не исключил, что удар мог быть "нацелен на Ровеньковскую нефтебазу", которая расположена немного дальше."Город Ровеньки находится от линии соприкосновения более чем на 100 км. Чем нанесен удар ещё не известно. Ждём подробностей", - добавил он.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины