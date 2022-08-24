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В Ровеньках обстрелом ВСУ повредило здание городского МРЭО - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/donbass-1811733569.html
В Ровеньках обстрелом ВСУ повредило здание городского МРЭО
В Ровеньках обстрелом ВСУ повредило здание городского МРЭО - РИА Новости, 24.08.2022
В Ровеньках обстрелом ВСУ повредило здание городского МРЭО
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в среду утром под обстрел со стороны украинских войск попал город Ровеньки, повреждено здание... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:43
2022-08-24T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
родион мирошник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в среду утром под обстрел со стороны украинских войск попал город Ровеньки, повреждено здание городского МРЭО."В районе 6.30 был прилёт по городу Ровеньки в ЛНР. Пострадало здание городского МРЭО, здания рядом, несколько автобусов и автомашин", - сообщил Мирошник в Telegram-канале.Он не исключил, что удар мог быть "нацелен на Ровеньковскую нефтебазу", которая расположена немного дальше."Город Ровеньки находится от линии соприкосновения более чем на 100 км. Чем нанесен удар ещё не известно. Ждём подробностей", - добавил он.
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в мире, луганская народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
08:43 24.08.2022 (обновлено: 09:07 24.08.2022)
 
В Ровеньках обстрелом ВСУ повредило здание городского МРЭО

Посол Мирошник: в Ровеньках обстрелом со стороны ВСУ повредило здание городского МРЭО

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки украинских снарядов
Осколки украинских снарядов - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в среду утром под обстрел со стороны украинских войск попал город Ровеньки, повреждено здание городского МРЭО.
"В районе 6.30 был прилёт по городу Ровеньки в ЛНР. Пострадало здание городского МРЭО, здания рядом, несколько автобусов и автомашин", - сообщил Мирошник в Telegram-канале.
Он не исключил, что удар мог быть "нацелен на Ровеньковскую нефтебазу", которая расположена немного дальше.
"Город Ровеньки находится от линии соприкосновения более чем на 100 км. Чем нанесен удар ещё не известно. Ждём подробностей", - добавил он.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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