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В Ровеньках обстрелом ВСУ повредило здание городского МРЭО
В Ровеньках обстрелом ВСУ повредило здание городского МРЭО - РИА Новости, 24.08.2022
В Ровеньках обстрелом ВСУ повредило здание городского МРЭО
Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в среду утром под обстрел со стороны украинских войск попал город Ровеньки, повреждено здание... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:43
2022-08-24T08:43
2022-08-24T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
родион мирошник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в среду утром под обстрел со стороны украинских войск попал город Ровеньки, повреждено здание городского МРЭО."В районе 6.30 был прилёт по городу Ровеньки в ЛНР. Пострадало здание городского МРЭО, здания рядом, несколько автобусов и автомашин", - сообщил Мирошник в Telegram-канале.Он не исключил, что удар мог быть "нацелен на Ровеньковскую нефтебазу", которая расположена немного дальше."Город Ровеньки находится от линии соприкосновения более чем на 100 км. Чем нанесен удар ещё не известно. Ждём подробностей", - добавил он.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
08:43 24.08.2022 (обновлено: 09:07 24.08.2022)
В Ровеньках обстрелом ВСУ повредило здание городского МРЭО
Посол Мирошник: в Ровеньках обстрелом со стороны ВСУ повредило здание городского МРЭО