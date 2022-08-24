https://ria.ru/20220824/donbass-1811732610.html

В Горловке 32 подстанции обесточило после обстрелов со стороны Украины

В Горловке 32 подстанции обесточило после обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 24.08.2022

В Горловке 32 подстанции обесточило после обстрелов со стороны Украины

Тридцать две подстанции обесточены из-за обстрелов украинскими войсками Горловки, поселки Красный Партизан, Таганрогский пост и Пантелеймоновка остались без... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:01

2022-08-24T09:01

2022-08-24T09:01

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788757393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80b198eb71e4c64f56d7196d1e1c1b69.jpg

ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Тридцать две подстанции обесточены из-за обстрелов украинскими войсками Горловки, поселки Красный Партизан, Таганрогский пост и Пантелеймоновка остались без электроэнергии, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела со стороны ВСУ повреждена высоковольтная линия 35 кВ. Обесточены 32 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии поселки Красный Партизан, Таганрогский пост, пгт Пантелеймоновка", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска четыре раза обстреливали Горловку, выпустив 22 снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины