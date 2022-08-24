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В Горловке 32 подстанции обесточило после обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/donbass-1811732610.html
В Горловке 32 подстанции обесточило после обстрелов со стороны Украины
В Горловке 32 подстанции обесточило после обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 24.08.2022
В Горловке 32 подстанции обесточило после обстрелов со стороны Украины
Тридцать две подстанции обесточены из-за обстрелов украинскими войсками Горловки, поселки Красный Партизан, Таганрогский пост и Пантелеймоновка остались без... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:01
2022-08-24T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Тридцать две подстанции обесточены из-за обстрелов украинскими войсками Горловки, поселки Красный Партизан, Таганрогский пост и Пантелеймоновка остались без электроэнергии, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела со стороны ВСУ повреждена высоковольтная линия 35 кВ. Обесточены 32 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии поселки Красный Партизан, Таганрогский пост, пгт Пантелеймоновка", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска четыре раза обстреливали Горловку, выпустив 22 снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины
09:01 24.08.2022
 
В Горловке 32 подстанции обесточило после обстрелов со стороны Украины

Мэр Приходько: в Горловке обесточило 32 подстанции после обстрелов со стороны Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭнергетики восстанавливают поврежденные электросети
Энергетики восстанавливают поврежденные электросети - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Энергетики восстанавливают поврежденные электросети. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Тридцать две подстанции обесточены из-за обстрелов украинскими войсками Горловки, поселки Красный Партизан, Таганрогский пост и Пантелеймоновка остались без электроэнергии, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие обстрела со стороны ВСУ повреждена высоковольтная линия 35 кВ. Обесточены 32 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии поселки Красный Партизан, Таганрогский пост, пгт Пантелеймоновка", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска четыре раза обстреливали Горловку, выпустив 22 снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Вооруженные силы Украины
 
 
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