https://ria.ru/20220824/donbass-1811731338.html

Украинские войска выпустили ракету из "Точки-У" по городу Ровеньки

Украинские войска выпустили ракету из "Точки-У" по городу Ровеньки - РИА Новости, 24.08.2022

Украинские войска выпустили ракету из "Точки-У" по городу Ровеньки

Украинские войска в 6.40 выпустили ракету из "Точки-У" по городу Ровеньки, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:44

2022-08-24T08:44

2022-08-24T17:38

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска в 6.40 выпустили ракету из "Точки-У" по городу Ровеньки, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.40 по н.п. Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (1 ракета). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в среду утром под обстрел со стороны украинских войск попал город Ровеньки, повреждено здание городского МРЭО. Он не исключил, что удар мог быть "нацелен на Ровеньковскую нефтебазу", которая расположена немного дальше.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины