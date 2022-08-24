https://ria.ru/20220824/donbass-1811730920.html

Украинские войска обстреляли центр Горловки снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли центр Горловки снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.08.2022

Украинские войска обстреляли центр Горловки снарядами натовского калибра

Украинские войска за полчаса выпустили по центральному району Горловки 18 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:41

2022-08-24T08:41

2022-08-24T08:42

специальная военная операция на украине

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горловка

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по центральному району Горловки 18 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 07.20 - н.п. Озаряновка - н.п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 07.50 - н.п. Озаряновка - н.п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 07:52 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Центрально-городской р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

горловка

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, украина, донбасс