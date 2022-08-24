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Украинские войска обстреляли центр Горловки снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли центр Горловки снарядами натовского калибра - РИА Новости, 24.08.2022
Украинские войска обстреляли центр Горловки снарядами натовского калибра
Украинские войска за полчаса выпустили по центральному району Горловки 18 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:41
2022-08-24T08:41
2022-08-24T08:42
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по центральному району Горловки 18 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 07.20 - н.п. Озаряновка - н.п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм; 07.50 - н.п. Озаряновка - н.п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 07:52 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Центрально-городской р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донбасс
08:41 24.08.2022 (обновлено: 08:42 24.08.2022)
Украинские войска обстреляли центр Горловки снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по центру Горловки 18 снарядов