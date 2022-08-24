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В Горловке школа-интернат получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Горловке школа-интернат получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке школа-интернат получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.08.2022
В Горловке школа-интернат получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Здание школы-интерната получило повреждение в Никитовском районе Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:39
2022-08-24T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донбасс
иван приходько
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Здание школы-интерната получило повреждение в Никитовском районе Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько."В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки... Серьезные повреждения получило здание школы-интерната № 25, расположенное по улице Черняховского, 14", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.
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горловка
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в мире, горловка, донбасс, иван приходько, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донбасс, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика
08:39 24.08.2022 (обновлено: 08:47 24.08.2022)
 
В Горловке школа-интернат получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Приходько: школа-интернат в Горловке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки украинского снаряда в Донецкой области
Осколки украинского снаряда в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки украинского снаряда в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Здание школы-интерната получило повреждение в Никитовском районе Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки... Серьезные повреждения получило здание школы-интерната № 25, расположенное по улице Черняховского, 14", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонбассИван ПриходькоДонецкая Народная Республика
 
 
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