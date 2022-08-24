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В Горловке школа-интернат получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке школа-интернат получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.08.2022
В Горловке школа-интернат получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Здание школы-интерната получило повреждение в Никитовском районе Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:39
2022-08-24T08:39
2022-08-24T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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иван приходько
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Здание школы-интерната получило повреждение в Никитовском районе Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько."В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки... Серьезные повреждения получило здание школы-интерната № 25, расположенное по улице Черняховского, 14", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донбасс, иван приходько, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донбасс, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика
08:39 24.08.2022 (обновлено: 08:47 24.08.2022)
В Горловке школа-интернат получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Приходько: школа-интернат в Горловке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ