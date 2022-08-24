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В Горловке школа-интернат получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

В Горловке школа-интернат получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.08.2022

В Горловке школа-интернат получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

Здание школы-интерната получило повреждение в Никитовском районе Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:39

2022-08-24T08:39

2022-08-24T08:47

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Здание школы-интерната получило повреждение в Никитовском районе Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько."В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки... Серьезные повреждения получило здание школы-интерната № 25, расположенное по улице Черняховского, 14", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донбасс, иван приходько, донецкая народная республика