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Число пострадавших в результате обстрела Горловки выросло до двух - РИА Новости, 24.08.2022
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Число пострадавших в результате обстрела Горловки выросло до двух
Число пострадавших в результате обстрела Горловки выросло до двух - РИА Новости, 24.08.2022
Число пострадавших в результате обстрела Горловки выросло до двух
Еще один мирный житель получил ранения в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:28
2022-08-24T08:28
украина
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горловка
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ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранения в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Ранее мэр сообщал, что в указанном районе от обстрела ранен мирный житель по улице Чкалова."Под обстрелом вооруженных формирований Украины Центрально-Городской район Горловки. По оперативной информации по ул. Петровского ранения получил еще один мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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украина, донбасс, горловка, днр, ситуация в днр и лнр, в мире
Украина, Донбасс, Горловка, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире
08:28 24.08.2022
 
Число пострадавших в результате обстрела Горловки выросло до двух

Еще один житель Горловки получил ранения в результате обстрела поселка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранения в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее мэр сообщал, что в указанном районе от обстрела ранен мирный житель по улице Чкалова.
"Под обстрелом вооруженных формирований Украины Центрально-Городской район Горловки. По оперативной информации по ул. Петровского ранения получил еще один мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
08:17
ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево снарядами натовского калибра
 
УкраинаДонбассГорловкаДНРСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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