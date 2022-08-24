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Число пострадавших в результате обстрела Горловки выросло до двух
Число пострадавших в результате обстрела Горловки выросло до двух - РИА Новости, 24.08.2022
Число пострадавших в результате обстрела Горловки выросло до двух
Еще один мирный житель получил ранения в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:28
2022-08-24T08:28
2022-08-24T08:28
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ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранения в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Ранее мэр сообщал, что в указанном районе от обстрела ранен мирный житель по улице Чкалова."Под обстрелом вооруженных формирований Украины Центрально-Городской район Горловки. По оперативной информации по ул. Петровского ранения получил еще один мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Украина, Донбасс, Горловка, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире
Число пострадавших в результате обстрела Горловки выросло до двух
Еще один житель Горловки получил ранения в результате обстрела поселка со стороны ВСУ