https://ria.ru/20220824/donbass-1811729198.html

В ДНР за сутки пять человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки пять человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.08.2022

В ДНР за сутки пять человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

Пять человек погибли, еще 14 получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:19

2022-08-24T08:19

2022-08-24T08:19

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Пять человек погибли, еще 14 получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 23 августа до 08.00 24 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 5 человек и еще 14 мирных жителей получили ранения, из них 3 подорвались на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины