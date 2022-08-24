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В ДНР за сутки пять человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки пять человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.08.2022
В ДНР за сутки пять человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ
Пять человек погибли, еще 14 получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T08:19
2022-08-24T08:19
2022-08-24T08:19
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Пять человек погибли, еще 14 получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 23 августа до 08.00 24 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 5 человек и еще 14 мирных жителей получили ранения, из них 3 подорвались на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В ДНР за сутки пять человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: пять человек погибли, 14 ранены за сутки при обстрелах со стороны ВСУ